Apple iPhone 16, la recensione dello smartphone Apple che fa un bel salto in avanti

Di fronte a ciò è forse corretto quindi trarre la conclusione che la serie iPhone 16 sia tutto sommato trascurabile per il pubblico del Vecchio Continente? Una sorta di generazione "di passaggio", resa magari ancora meno interessante dalla generale staticità dell'intero mercato degli smartphone da qualche anno a questa parte? Beh, le cose non stanno esattamente così: scopriamo perché nella nostra recensione di iPhone 16 e iPhone 16 Plus .

Per di più, almeno inizialmente, Apple Intelligence sarà necessariamente in una sorta di beta, da affinare nel corso del tempo che realisticamente non sarà breve, vista l'integrazione profonda con il software e l'hardware di iPhone. Non è quindi affatto improbabile che, quando si potrà davvero toccare con mano Apple Intelligence in Italia, si sia già nei paraggi di iPhone 17 .

Parliamo ovviamente di Apple Intelligence , l'intelligenza artificiale della casa di Cupertino che sarà introdotta in maniera progressiva a partire dal prossimo iOS 18.1, ma appunto soltanto per il mercato statunitense, seguito poi nel breve termine da pochi altri territori. Per l'Europa e nello specifico per l'Italia ci sarà da attendere, con il passaggio fondamentale dell'approvazione delle autorità europee sulla base delle normative del Digital Markets Act.

Non c'è alcun dubbio che la nuova generazione di smartphone Apple abbia debuttato quest'anno all'interno di una situazione perlomeno atipica: non era mai accaduto infatti che buona parte di quanto annunciato durante il Keynote di presentazione di inizio settembre, e quindi una componente chiave dell'intera esperienza, fosse destinato a rimanere ad uso esclusivo dell'utenza americana per parecchi mesi a venire.

La confezione racchiude, oltre al telefono, soltanto il cavo USB-C e la graffetta per il cassetto SIM; non c'è nient'altro, nemmeno l'adesivo col logo Apple a cui i fan della vecchia guardia erano affezionati.

Passando ad altro, la certificazione IP68 resta al top della categoria, con una ulteriore "spinta" da parte di Apple per quanto riguarda la resistenza all'immersione, che è certificata fino a 6 metri di profondità per 30 minuti.

È quindi facile comprendere come questo gap tecnico col predecessore metta iPhone 16 in una posizione estremamente più favorevole per quanto riguarda il futuro che Apple ha intenzione di riservare ai suoi utenti.

Ovviamente, al di là dell'utilizzo specifico dell'IA, l'incremento prestazionale permette una migliore gestione del multitasking e una generale maggiore efficienza. Di riflesso, iPhone 16 è in grado di accedere a quel catalogo di giochi "esclusivi", come le conversioni dei Resident Evil e di Death Strading, fino ad ora appannaggio dei Pro.

Nel passato Apple ha fatto scelte differenti per quanto riguarda la componentistica hardware di base del suo iPhone rispetto alle versioni Pro, decidendo a volte (è il caso di iPhone 14 e 15) di lasciare il modello più economico "un passo indietro" per quanto riguarda il SoC.

La maggiore novità per quanto riguarda l'aspetto di iPhone 16 è da ricercarsi però nella parte posteriore, e più precisamente nell'isola delle fotocamere che torna all'antico, ovvero ai tempi di iPhone 12, ricollocando i due obiettivi sulla stessa linea verticale, e non in diagonale come invece deciso fino all'anno scorso. Anche il resto dell'area fotografica ha subito un restyling, restringendosi ora a forma di pillola e lasciando quindi fuori da essa il flash. L'effetto finale è gradevole, seppur un po' più impersonale rispetto al passato, meno riconoscibile. Ad ogni modo, c'è sempre il grande logo Apple centrale a mettere le cose in chiaro.

Le dimensioni sono di 147.6 x 71.6 x 7.8 mm per 170 grammi per il modello base, mentre salgono a 160.9 x 77.8 x 7.8 mm per 199 grammi sul modello Plus, praticamente identiche o quasi agli iPhone 15.

Sul lato sinistro trova posto invece l'Action Button, presente per la prima volta sui modelli base dopo aver debuttato l'anno scorso sui Pro; poco sotto, i tasti volume. Dal lato opposto il tasto di accensione e, più in basso, il nuovissimo Camera Control, di cui parleremo nel dettaglio più avanti.

In alto è ancora ovviamente presente la Dynamic Island , ovvero la zona che ha sostituito il notch e che, oltre a racchiudere fotocamera frontale e sensori, reagisce in maniera attiva ad alcune applicazioni e attività.

Lo smartphone presenta un corpo in alluminio, mentre la parte frontale e posteriore sono in vetro, con il display protetto dal Ceramic Shield di seconda generazione. Le cornici, molto sottili ma non tanto quanto quelle dei modelli Pro, circondano il generoso schermo OLED.

Display

Lo schermo di iPhone 16 è lo stesso identico di iPhone 15: si tratta quindi di un Super Retina XDR OLED da 6.1 pollici (6.7 per il modello Plus) con risoluzione a 1179 x 2556 pixel (1290 x 2796 per il Plus). È un pannello eccellente dotato di luminosità fino a 1000 nit massima e 2000 nit di picco, con supporto a HDR10 e Dolby Vision. Sinceramente sulla qualità visiva c'è poco o nulla di cui lamentarsi, con colori brillanti, luminosità perfetta anche sotto la luce diretta del sole e una calibrazione ottimale. Non essendo LTPO non è possibile avere l'AOD (Always on Display), quindi in stand by resterà completamente spento.

Il punto dolente è il solito, quello di cui ci lamentiamo da anni ma che ogni nuova versione rende ancora meno accettabile: la frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Sia ben chiaro, sappiamo perfettamente come si tratti di una questione non di importanza basilare per buona parte dell'utenza, la stessa che magari nemmeno si accorge della differenza o che non sa proprio cosa sia la frequenza di aggiornamento di uno schermo. Ma la faccenda non può ridursi a questo, perché allora ad esempio potremmo allo stesso modo affermare che difficilmente guardando le foto sullo schermo del telefono in molti si accorgerebbero se fossero state scattate da un sensore principale da, chessò, 8 MP anziché da 48 MP.

Eppure nessun produttore si azzarderebbe a lanciare nel 2024 un telefono di fascia alta con fotocamera principale da 8 MP, perché è fuori dal tempo. La stessa Apple proprio su quest'ultimo punto ha abbandonato dall'anno scorso i 12 MP del sensore principale di iPhone 14.

Allo stesso modo i 60 Hz di iPhone 16 sono fuori dal tempo, un limite non accettabile su uno smartphone da 1000€ che esce oggi, quando in ambito Android per trovare una frequenza tanto bassa bisogna andare a cercare nella fascia di prezzo sotto i 200€.

Comprendiamo come Apple abbia necessità di mantenere la distanza tra modelli base e Pro, d'altra parte è una questione che esiste fin dal debutto stesso della doppia linea di smartphone della casa di Cupertino, in un equilibrio non facile da stabilire. Ma pensiamo che sia arrivato decisamente il momento che vengano fissati altri fattori per conservare il gap: l'anno prossimo, con iPhone 17, sarà finalmente la volta buona?