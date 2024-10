Le colorazioni Chroma del DualSense sono disponibili per il preordine su Amazon

Tramite Amazon Italia è possibile fare il preordine dei nuovi controller wireless DualSense Chroma per PlayStation 5, al prezzo di 79,99€ ciascuno. La data di uscita ufficiale è il 7 novembre 2024, e i modelli disponibili sono: Chroma Pearl e Chroma Indigo (ad ora, Chroma Teal non è ancora disponibile). Potete trovare i prodotti a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prodotto è in preordine ed è venduto e spedito da Amazon : questo permette di usufruire del reso entro 30 giorni dall'arrivo, oltre che del preordine al prezzo minimo garantito, che vi applicherà il prezzo migliore nel caso di eventuali sconti sul prodotto dal giorno del preordine fino all'uscita.

Colorazioni che cambiano in base all'angolazione della luce

Questi nuovi controller DualSense fanno parte di una collezione speciale con finiture perlacee che cambiano colore in base all'angolazione della luce, donando un effetto cangiante e sofisticato. Ogni modello si distingue per un'estetica unica:

Chroma Pearl : caratterizzato da una combinazione di tonalità rosa e crema, offrendo un look elegante e raffinato.

: caratterizzato da una combinazione di tonalità rosa e crema, offrendo un look elegante e raffinato. Chroma Teal : un mix di verde acqua con riflessi vivaci che rende il controller moderno e accattivante.

: un mix di verde acqua con riflessi vivaci che rende il controller moderno e accattivante. Chroma Indigo: un blu profondo che si fonde con toni più chiari, creando un effetto visivo di grande impatto.

Come tutti i controller DualSense, anche i modelli Chroma includono le funzionalità innovative che i giocatori di PlayStation 5 conoscono e apprezzano come il feedback aptico per una risposta tattile più realistica, e i grilletti adattivi per un livello di immersione senza precedenti.