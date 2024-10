Palworld arriva su PS5 anche in Giappone: la causa legale non spaventa PocketPair?

Palworld arriva finalmente anche in Giappone su PS5 . Il gioco survival e di cattura di mostri è stato da poco pubblicato in tutto il mondo sulla console di Sony, ma su suolo nipponico era visibilmente assente.

Il tweet di Palworld

L'informazione è stata condivisa tramite un tweet dell'account ufficiale di Palworld Giappone. Ovviamente il testo è completamente in giapponese, ma la traduzione automatica del social network ci permette di vedere il significato. Anche se non possiamo fare massimo affidamento sulla traduzione automatica, il tweet riposta le scuse del team nei confronti dei giocatori per il ritardo della pubblicazione.

Non viene però data alcuna spiegazione specifica per quanto avvenuto. In molti avevano pensato che PocketPair avesse problemi a pubblicare il gioco su console su suolo nipponico come conseguenza della causa intentata da Nintendo (che pare aver registrato dei brevetti apposta per questo).

Il team promette anche che continuerà ad aggiornare il gioco con contenuti, che si aggiungeranno ai 100 che possiamo già catturare e alle regioni che possiamo per ora esplorare. Nel tweet è presente anche un breve video che non presenta novità, ma ci permette solo di vedere rapidamente le componenti principali del gioco: la creazione di oggi, l'esplorazione insieme ai propri Pal e le battaglie contro i boss.

