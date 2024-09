Avvocato spiega il vero significato della causa Nintendo contro Palworld: un analista scava la fossa al gioco

Nintendo e The Pokémon Company hanno fatto causa a PocketPair, autori di Palworld , per infrazione di brevetto. Non è qualcosa di totalmente inaspettato, ma arriva parecchi mesi dopo la pubblicazione del videogioco. Si tratta di una situazione particolare e non poi così scontata.

L'opinione di avvocato e analista su Palworld

Prima di tutto, l'avvocato Hoeg spiega che - sebbene manchino ancora molte informazioni - si può notare che Nintendo non sta facendo causa per infrazione di copyright, ma di brevetto. È una distinzione fondamentale in quanto il copyright protegge l'arte mentre i brevetti proteggono le invenzioni.

In altre parole, la causa legale di Nintendo non sarebbe rivolta a cose come il design dei Pal (le creature di Palworld) ma a qualche sistema di gioco. L'avvocato di primo impatto non sa dire esattamente quali potrebbero essere questi brevetti e PocketPair stesso afferma di non avere i dettagli.

Al di là dei dettagli più tecnici, la causa legale non è ovviamente stata mossa a caso e l'analista Serkan Toto ha spiegato che "Nintendo è notoriamente protettiva nei confronti della sua proprietà intellettuale e dispone di un team legale molto, molto forte e temuto nell'industria videoludica giapponese. Nessuno vuole far arrabbiare Nintendo."

Un lupo elettrico di Palworld: il suo design non sarebbe il problema, pare

Secondo Toto, "Nintendo voleva essere assolutamente scrupolosa. Non volevano sparare a casaccio. Volevano essere assolutamente sicuri di avere tutto sotto controllo, di avere controargomentazioni contro tutto ciò che Pocketpair dirà in tribunale, e solo se saranno in grado di costruire un caso davvero forte in cui pensano di poter vincere, presenteranno la causa. E credo che Nintendo stia affrontando questa causa pensando di vincere. E temo che, visti i precedenti, sia molto probabile che vinca".

Toto afferma di "non riuscire a ricordare una sola causa intentata da Nintendo in Giappone che abbia perso. Credo che le abbiano vinte tutte". Anche se c'è una prima volta per tutto, Toto pensa anche che "questa storia finirà male per Pocketpair" e che Nintendo cercherà di ottenere il massimo del denaro possibile dalla società.

Vi lasciamo alla dichiarazione di PocketPair da poco pubblicata.