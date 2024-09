Silent Hill 2 mostra le caratteristiche su PS5 in un nuovo trailer, che indica anche il termine dell'esclusiva

Al di là di questi elementi, il trailer consente anche di vedere qualche scena di gameplay inedita e nuovi scorci sulle ambientazioni, confermando l'idea che questo remake sta diventando sempre più convincente con il passare del tempo, come è emerso anche dal nostro ultimo contatto ravvicinato .

Il nuovo trailer parla di totale immersione nell'inquietante mondo di Silent Hill 2, e in effetti quanto vediamo nel video risulta decisamente in linea con una ricostruzione moderna e decisamente più avanzata della terrificante cittadina immersa nella nebbia, con esperienza arricchita anche dalle specifiche caratteristiche di PS5.

Konami e Sony hanno pubblicato un nuovo trailer per Silent Hill 2 , in questo caso incentrato sulle caratteristiche specifiche della versione PS5 , che ripercorrono quelli che sono ormai i caposaldi della console, ovvero le caratteristiche del controller DualSense, la risoluzione 4K, l'audio 3D e altro.

Caratteristiche PS5 e data di conclusione dell'esclusiva console

Per quanto riguarda gli elementi alla base dell'"immersione in PS5", si tratta di quelli classici, a partire dalla risoluzione "4K", anche se su questo aspetto ci saranno da mettere vari asterischi, come accade di solito quando si parla di quantità effettiva di pixel su schermo.

In ogni caso, è indubbio che l'aspetto del nuovo Silent Hill 2 sia davvero notevole, come si evince anche da queste scene.

Nel video viene descritto anche il supporto per il feedback aptico e i grilletti adattivi di DualSense come un modo per "sentire ogni attacco viscerale" e "percepire ogni pericolo", e questo è un gioco che effettivamente può fare ottimo uso di queste caratteristiche.

Allo stesso modo, anche l'audio 3D integrato può amplificare l'atmosfera e le sensazioni tipiche di Silent Hill 2, mentre alla fine viene evidenziato anche un elemento particolare come la possibilità di attivare la barra luminosa dinamica del controller per segnalare il livello di salute del protagonista.

Da notare anche che, al termine del trailer, è cambiata la segnalazione sulla durata dell'esclusiva temporale console a favore di PS5: inizialmente, si leggeva che Silent Hill 2 non sarebbe arrivato su altre console per almeno 12 mesi, ora viene segnalato più precisamente che il termine dell'esclusiva è fissato all'8 ottobre 2025.