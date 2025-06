Silent Hill 2 Remake potrebbe ricevere l'espansione "Born from a Wish" e forse una versione Xbox

Il leaker Dusk Golem, diventato ormai una sorta di specialista in giochi horror ma non solo, ha recentemente rivelato che Bloober e Konami starebbero lavorando a un'espansione di Silent Hill 2 Remake, un DLC intitolato "Born from a Wish" che potrebbe essere annunciato proprio questa settimana durante uno degli eventi di presentazione previsti, oltre a una possibile versione Xbox del gioco.

In particolare, la fonte in questione sembra essere piuttosto convinta che l'espansione Born from a Wish possa essere annunciata presto, forse durante lo State of Play di oggi o alla Summer Game Fest, in ogni caso probabilmente nel corso di questa settimana: si tratterebbe di un'espansione della storia del gioco che riprende l'omonima uscita per l'originale.

Originariamente, Born from a Wish venne lanciato all'interno delle edizioni speciali successive all'originale di Silent Hill 2, proponendo una storia aggiuntiva rispetto a quella standard, incentrata su Maria.