Silent Hill 2 riceverà una patch per PS5 Pro, assicura Bloober Team

Bloober Team ha voluto rassicurare gli utenti, dicendo che Silent Hill 2 riceverà una patch per PS5 Pro: il team di sviluppo sta lavorando all'aggiornamento, sebbene non ci sia ancora una data precisa per la sua pubblicazione.

Come ricorderete, l'eccellente remake del survival horror targato Konami ha introdotto fin da subito il supporto a PlayStation 5 Pro, mostrando però alcuni problemi tecnici piuttosto evidenti; al punto che lo studio ha dovuto distribuire in fretta e furia un fix temporaneo per i glitch più gravi.

Da allora sono passati in effetti alcuni mesi e su Reddit alcuni utenti hanno cominciato a esprimere seri dubbi in merito alla possibilità che Bloober stia ancora lavorando all'aggiornamento, ma gli sviluppatori sono intervenuti appunto per confermare il proprio impegno.

"Stiamo lavorando con il publisher a una soluzione e condivideremo ulteriori dettagli non appena li avremo", ha scritto il team polacco, e per il momento gli utenti dovranno accontentarsi di queste rassicurazioni.