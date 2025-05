Tamagotchi Plaza si mostra su Nintendo Switch 2 con un trailer del gameplay

Il sistema di progressione di Tamagotchi Plaza vedrà anche la presenza di un sistema di sfide che si rinnova ciclicamente, e che viene supportato da una grafica semplice e coloratissima, perfettamente in linea con lo stile tipico di questa serie.

Durante la campagna ci troveremo a controllare ben dodici attività differenti , ognuna con caratteristiche uniche: dallo studio dentistico al negozio di occhiali, passando per ristoranti e quant'altro, dovremo soddisfare le esigenze della nostra clientela e ottenere un alto rendimento.

Ambientato nel pittoresco villaggio di Tamahiko Town , il gioco ci vedrà impegnati nei preparativi per un festival sul Pianeta Tamagotchi: al fine di organizzare il miglior evento possibile, dovremo gestire i negozi del posto, risolverne i problemi e migliorarne la reputazione.

Collezionali tutti!

Annunciato alcune settimane fa, Tamagotchi Plaza includerà un roster composto da oltre cento Tamagotchi, ognuno con personalità ed esigenze diverse: alcuni ci chiederanno aiuto per piccole questioni quotidiane, altri vorranno solo chiacchierare un po'.

Per la prima volta, inoltre, potremo divertirci con una modalità multiplayer in locale per due giocatori disponibile presso alcuni negozi, collaborando con un amico oppure sfidandolo all'interno di una selezione di simpatici minigiochi.

Infine sarà presente la possibilità di collegare al gioco un Tamagotchi Uni, ultimo modello fisico della famosa linea di giocattoli, così da sbloccare oggetti esclusivi ed effetti speciali.