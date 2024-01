È proprio questo l'universo narrativo di cui vi parleremo nella recensione di Tamagotchi Adventure Kingdom , disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati ad Apple Arcade: un gioco d'avventura in cui vestiamo i panni di Mametchi, un giovane Tamagotchi che ha l'obiettivo di aiutare l'asteroide Meteoritchi a recuperare la propria energia e a tornare a casa.

Ve li ricordate i Tamagotchi? Popolarissimi fra la seconda metà degli anni '90 e l'inizio del 2000, tanto da arrivare a vendere oltre ottanta milioni di unità, i cuccioli virtuali prodotti da Bandai si sono evoluti nel corso degli anni e sono ancora oggi una realtà di successo, che nel tempo si è trasformata in un marchio evoluto con personaggi, storie e ambientazioni specifiche.

Storia e struttura

Il campo di Meteoritchi può essere personalizzato e arricchito in Tamagotchi Adventure Kingdom

Il pianeta dei Tamagotchi viene scosso da un insolito evento quando l'asteroide Meteoritchi si schianta nel mezzo del Tama Camp, trasmettendo involontariamente la propria energia nel sottosuolo e provocando la comparsa di geyser grandi e piccoli, che finiscono per bloccare strade e passaggi trasformandosi in un gran bell'inconveniente per gli abitanti.

Raggiunto il luogo dell'impatto, il giovane Mametchi stringe subito amicizia con il simpatico corpo celeste e gli assicura che farà di tutto per aiutarlo a recuperare le proprie forze e spiccare nuovamente il volo. Portare a termine l'impresa, tuttavia, implicherà il completamento di un gran numero di incarichi all'interno di scenari come la Foresta Patchi, Gurugu Town, Tamagotchi Town e Tama Street.

Nell'ambito di un'avventura che si rifà per certi versi al genere survival per quanto concerne la raccolta di risorse e la gestione dell'energia vitale del protagonista (che si ricarica mangiando cibo o riposando presso un accampamento), il nostro compito sarà dunque quello di esplorare l'ampia mappa di Tamagotchi Adventure Kingdom e portare a termine le missioni che sbloccheremo man mano.

Nella maggior parte dei casi completare le missioni richiederà il possesso di una certa quantità di materiali o la costruzione di oggetti specifici presso appositi banchi da lavoro, e riuscirci ci farà ottenere i cuori necessari per chiudere i geyser più grandi, aprendo così (letteralmente!) la strada verso nuove zone dello scenario e dunque ulteriori incarichi.