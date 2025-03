Apple aggiorna il sito con un disclaimer sui ritardi delle funzioni AI di Siri

Nel weekend, Apple ha anche rimosso un video promozionale da YouTube che mostrava queste capacità AI in azione, segno evidente che la società sta cercando di correggere le aspettative degli utenti. Ora, nella pagina ufficiale di iPhone 16 e altri dispositivi compatibili, compare la scritta: "La comprensione contestuale di Siri, la consapevolezza dello schermo e le azioni in-app sono in fase di sviluppo e saranno disponibili con un futuro aggiornamento software."

Apple ha aggiornato il suo sito ufficiale aggiungendo un disclaimer in tutte le sezioni che menzionano le nuove funzioni avanzate di Siri basate su intelligenza artificiale, inizialmente annunciate per iPhone 16. Questo aggiornamento arriva dopo che la scorsa settimana Apple ha ufficialmente confermato il rinvio a tempo indefinito di alcune delle funzionalità più attese di Siri, tra cui il riconoscimento contestuale e le azioni rapide sulle app.

Le funzioni AI promesse e mai arrivate

Apple aveva presentato le nuove funzionalità di Apple Intelligence per Siri come un importante passo avanti per l'assistente vocale, promettendo un utilizzo più intuitivo e contestuale. Tra le novità annunciate c'erano:

Riconoscimento contestuale : la capacità di Siri di trovare informazioni basandosi su conversazioni avvenute in Messaggi, Mail e altre app, ad esempio recuperando dettagli su un volo o una raccomandazione di un libro.

: la capacità di Siri di trovare informazioni basandosi su conversazioni avvenute in Messaggi, Mail e altre app, ad esempio recuperando dettagli su un volo o una raccomandazione di un libro. Consapevolezza dello schermo : la possibilità di interagire direttamente con i contenuti in primo piano, come chiedere a Siri di modificare una foto senza dover navigare tra i menu.

: la possibilità di interagire direttamente con i contenuti in primo piano, come chiedere a Siri di modificare una foto senza dover navigare tra i menu. Azioni rapide nelle app: la capacità di Siri di eseguire comandi avanzati all'interno delle app senza bisogno di passaggi intermedi.

Queste funzioni avrebbero dovuto rendere Siri finalmente competitivo con assistenti AI come ChatGPT e Google Gemini, ma a quanto pare lo sviluppo ha incontrato ostacoli significativi.