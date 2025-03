Un fan ha rifatto X-Men: Mutant Apocalypse per PC e Android, pubblicandolo gratuitamente

Ora è possibile giocare a X-Men: Mutant Apocalypse su PC e Android , senza passare dagli emulatori. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un platform con elementi da picchiaduro a scorrimento di Capcom lanciato su Super Nintendo negli anni '90. La nuova versione punta addirittura a migliorare l'esperienza dell'originale, aggiungendo dei nuovi personaggi e delle nuove mosse. È anche possibile giocare in cooperativa locale con altre due persone. La parte migliore? X-Men: Mutant Apocalypse è completamente gratuito .

Gli X-Men a 16-bit

Secondo Zvitor, l'autore del gioco, il remake è stato realizzato interamente usando OpenBOR, un popolare strumento usato per creare beat 'em up, ed era originariamente incluso come modalità opzionale nel suo fangame del 2014, Marvel Infinity War. La pubblicazione in forma autonoma è stata motivata dalla volontà di renderlo più fedele all'originale e migliorarlo dove possibile, modificando la risoluzione e la posizione delle barre della salute.

Alcune sezioni di gioco sono state accorciate verticalmente per evitare problemi con la telecamera quando si gioca in cooperativa. Sono stati rimossi anche alcuni boss, per avere un'esperienza più fluida. I nuovi personaggi sono stati aggiunti anche per compensare a queste mancanze.

Ad esempio, mentre l'originale X-Men: Mutant Apocalypse permetteva ai giocatori di controllare solo cinque personaggi (Wolverine, Bestia, Ciclope, Psylocke e Gambit), questa nuova versione vanta oltre 20 X-Men giocabili, oltre a 10 personaggi sbloccabili dopo aver terminato la storia. Tra questi ci sono Colosso, Angelo, Jubilee, Nightcrawler, Deadpool e Mystique, solo per citarne alcuni.

Sembra che siano state aggiunte anche diverse nuove mosse. Zvitor scrive nella descrizione del progetto che i giocatori veterani potrebbero potenzialmente riconoscere alcuni di questi nuovi attacchi da giochi come X-Men 2 Clone Wars di Sega, Wolverine Adamantium Rage di Acclaim, la serie Marvel vs. Capcom e X-Men Reign of Apocalypse per GBA.

Se volete verificare che tutto sia lì dove viene detto di essere, andate sul sito ufficiale e scaricate X-Men: Mutant Apocalypse.