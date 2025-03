Monaco 2 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S, svelato il mese di uscita

La novità è stata svelata durante l'Humble Games Showcase andato in onda oggi, dove è stato svelato anche che il lancio è dietro l'angolo, dato che è in programma per il mese di aprile su tutte le piattaforme.

Che cos'è Monaco 2?

Monaco 2 arriva a oltre dieci anni di distanza dal primo capitolo, Monaco: What's Yours is Mine, pubblicato nel 2013. Si tratta di un gioco incentrato su rapine cooperative, dove i giocatori devono unire le forze e assemblare una squadra di furfanti, pianificando piani meticolosi ed essere pronti a tutto quando le cose non vanno come previsto. Potremo vestire i panni di vari ladri, ognuno dotato di abilità ed equipaggiamenti specifici. Volendo è possibile giocare anche in solitaria, passando dal controllare i vari personaggi in maniera alternata in base alle necessità.

Rispetto al precedessore troviamo un comparto grafico completamente nuovo realizzato con un engine proprietario, uno stile visivo più curato, colorato e meno minimalista e mappe ancora più complesse e intricate che in passato, che offrono ancora più libertà di approccio ma anche più sfide da superare. Le ambientazioni vengono create proceduralmente, offrendo così esperienze sempre diverse a ogni partita. Sono presenti vari obiettivi da completare, oltre a collezionabili e altri elementi che rendono l'esplorazione delle mappe più interessante e ricca.