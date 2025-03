Monaco 2 ha ora una data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series: i requisiti citano 24 GB di RAM

Ricordiamo che Monaco 2 è il seguito del gioco a tema rapine pubblicato una decina di anni fa. In questa nuova avventura possiamo giocare da soli o in multigiocatore (locale od online) fino a un massimo di quattro persone. Troverete sia una modalità campagna che livelli generati proceduralmente.

L'editore Humble Games e lo sviluppatore Pocketwatch Games hanno annunciato che il gioco cooperativo Monaco 2 sarà pubblicato per PlayStation 5, Xbox Series e PC via Steam il 10 aprile .

I requisiti di Monaco 2

Ecco i requisiti minimi di Monaco 2:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 770 2 GB

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD consigliato

Vediamo invece ora i requisiti consigliati per giocare a Monaco 2:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5

Memoria: 24 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 1080 8 GB o superiore

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD consigliato

Considerando la scarsità di dettagli e la richiesta di ben 24 GB di RAM per i requisiti consigliati, supponiamo che questi requisiti non sia da considerarsi definitivi. In linea di massima CPU e GPU non paiono richiede macchine da gioco particolarmente prestati, in ogni caso.

Al momento della scrittura di questa notizia è presente su Steam una demo di Monaco 2: è un ottimo modo per capire se questo gioco indie sia adatto al vostro gusto e a quello dei vostri amici.