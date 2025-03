Rise of the Ronin su PC potrebbe cancellare i vostri dati di salvataggio all'improvviso: il team risponde

Team Ninja - autore del videogioco - ha infatti segnalato che sta analizzando le segnalazioni dei giocatori, i quali riportano che la versione PC di Rise of the Ronin sta cancellando i salvataggi .

Rise of the Ronin è arrivato su PC dopo un periodo di esclusività su PS5. Il gioco non è però approdato al meglio sui computer di tutto il mondo, presentando vari problemi tecnici. Ora, pare che ve ne sia un altro ed è parecchio serio.

La riposta del team di Rise of the Ronin

Tramite i forum di Steam, i giocatori stanno segnando che i dati di salvataggio di Rise of the Ronin alle volte semplicemente spariscono. Di conseguenza si è costretti a iniziare una nuova partita. Ovviamente in qualsiasi videogioco sarebbe terribile, ma Rise of the Ronin può durare decine di ore: sapere che da un momento all'altro si potrebbe perdere tutto non è affatto piacevole e non invoglia a comprare il videogioco e a impegnarsi su di esso.

Team Ninja ha ora pubblicato un messaggio dal suo account ufficiale su Twitter, dicendo: "Stiamo attualmente indagando sui problemi di salvataggio segnalati per l'edizione Steam di Rise of the Ronin".

Il post rimanda a un messaggio di supporto che fornisce ai giocatori potenziali soluzioni per risolvere il problema, tra cui la ricerca di dati di salvataggio di backup, l'esecuzione di passaggi aggiuntivi per il salvataggio su Steam Cloud o la disattivazione della condivisione dei file per Google Drive, OneDrive o Dropbox.

"Stiamo continuando a indagare su questo problema e non solo", ha aggiunto lo studio. "Ci assicureremo di darvi novità non appena ci saranno sviluppi. Ci scusiamo sinceramente per i disagi che potreste aver subito".

Il team ha anche detto che Rise of the Ronin non sarebbe esistito senza l'aiuto dei PlayStation Studios di Sony.