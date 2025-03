Tante le recensioni negative di Rise of the Ronin su Steam, per via dei molti problemi tecnici

"È davvero così difficile non realizzare delle pessime conversioni per PC?" La domanda si trova sulla recensione più votata nella pagina Steam di Rise of the Ronin , dove il gioco di Koei Tecmo è stato accolto da molti giudizi negativi , proprio a causa condizioni tecniche in cui apparentemente versa.

Conversione pessima

In particolare, pare che in molti stiano avendo problemi di stuttering (dei mini scatti che possono essere causati da diversi fattori), anche coloro dotati di PC di fascia alta. In effetti ci sono lamentele anche di possessori di GeForce RTX 4090, non proprio una GPU economica, nonostante sia stata superata dalla RTX 5090.

Comunque sia, i problemi sono anche altri. Ad esempio c'è chi si lamenta per le quest rotte, che in alcuni casi bloccano la progressione. Altri per gli errori causati da diversi eventi di gioco. Detto questo, le lamentele più diffuse rimangono quelle relative alle prestazioni, come quella della breve recensione dell'utente -Jenuis-: "Il sentimento base che si prova all'avvio è: scatti, tantissimi scatti. I giochi devono essere rifiniti prima di essere considerati pronti, KOEI. Cambierò la recensione se saranno risolti i problemi di performance."

Insomma, ci troviamo di fronte a un'altra conversione problematica. Va detto che questo potrebbe non essere un fattore limitante per le vendite, come ha dimostrato il recente caso Monster Hunter Wilds, uscito in condizioni altrettanto pessime, ma comunque capace di vendere milioni di copie e di occupare per molti giorni di fila la cima della classifica di vendite di Steam.