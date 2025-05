Rise of the Ronin è a un nuovo prezzo minimo storico su Amazon: il Giappone vi chiama

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per una copia di Rise of the Ronin per PS5. Il prezzo attuale è più basso del 54% rispetto al prezzo consigliato indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma è il più basso di sempre. Amazon segnala che il prezzo consigliato è pari a 80.99€. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon.

Che gioco è Rise of the Ronin

Rise of the Ronin è un gioco di ruolo d'azione a mappa aperta che ci porta alla fine del 1800. Noi siamo un ronin, ovvero un samurai che non ha un padrone. Rimaniamo invischiati in una appassionante storia in un periodo unico del Giappone: le coste nipponiche sono state aperte con la forza dagli Stati Uniti, desiderosi di commerciare, e nuove fazioni si scontrano per rendere il Giappone una nazione aperta al mondo o al contrario chiuderla agli stranieri come è stato per i secoli precedenti.

In termini di gameplay, Rise of the Ronin è un gioco d'azione che ci permette di controllare due personaggi, passando da uno all'altro, oppure di giocare in cooperativa. Abbiamo a disposizione svariate categorie di armi e tante abilità uniche per combattere contro i nemici e farli a pezzi. Inoltre, abbiamo ampie possibilità di esplorazione perché potremo andare a cavallo, planare in aria con un deltaplano e usare un rampino per raggiungere punti strategici.