Rise of the Ronin su PC riceverà presto una patch che mira a risolvere tutti i problemi

Lo studio di sviluppo Team Ninja ha annunciato l'arrivo di una nuova patch per la versione PC di Rise of the Ronin , prevista per il 10 aprile, che correggerà o migliorerà alcuni dei problemi riscontrati nella conversione, accolta con scarso entusiasmo da molti giocatori, proprio per via dei tanti problemi tecnici.

Tanti problemi da risolvere

Il nuovo aggiornamento seguirà due patch (pubblicate rispettivamente il 14 e il 25 marzo), sempre incentrate sull'ottimizzazione e sulla correzione di bug.

Il testo dell'annuncio pubblicato su X anticipa:

"Stiamo attualmente indagando sui problemi segnalati per la versione Steam di "Rise of the Ronin".

Al momento stiamo preparando una patch, che sarà rilasciata il 10 aprile, per correggere o migliorare alcuni di questi problemi.

Ci scusiamo sinceramente per eventuali disagi che potreste aver riscontrato."

Ambientato negli ultimi anni del periodo Edo, Rise of the Ronin ha attualmente una valutazione "Mista" su Steam. Molti hanno subito notato la scarsa ottimizzazione del gioco, che causava problemi come cali di framerate e pop-in eccessivo. Giocatori meno fortunati hanno segnalato la perdita dei dati di salvataggio, dovendo modificare le impostazioni di sistema per poter continuare a giocare.