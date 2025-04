Lo studio di Drug Dealer Simulator vuole denunciare Schedule I: è guerra per il territorio dello spaccio

Schedule I è il gioco del momento su Steam. Si tratta di un simulatore di spaccio sviluppato da TVGS, che ha attirato milioni di giocatori. Tuttavia, le cose potrebbero mettersi male per lo sviluppatore australiano. Movie Games, l'editore dietro la serie Drug Dealer Simulator , sta valutando il gioco dal punto di vista legale, in particolare in relazione alle potenziali violazioni di copyright e alla concorrenza sleale.

Guerra per il territorio

Movie Games S.A., con sede a Varsavia, Polonia, è un editore di videogiochi che opera globalmente.

Droga e pesci in Drug Dealer Simulator

Nato nel 2016, si occupa soprattutto di sviluppatori indipendenti ed è stato fondato da un team di professionisti del settore, tra cui Maciej Miasik (The Witcher), David Jaffe (God of War), Piotr Gnyp (giornalista videoludico) e Tobiasz Piatkowski (art director). Ha pubblicato giochi diventati popolarissimi come Drug Dealer Simulator 2, Gas Station Simulator e MythBusters: The Game - Crazy Experiments Simulator.

Non appena Schedule I è stato lanciato, Movie Games ha notato quanto fosse simile al suo gioco e al suo seguito. Non ha perso tempo e ha deciso di avviare un'indagine, secondo un report di biznes.pap. Il 24 marzo 2025, data di uscita di Schedule I, è stata avviata dalla Società un'analisi interna della sua proprietà intellettuale, comprendente Drug Dealer Simulator e Drug Dealer Simulator 2, nonché il progetto Schedule I. Questa analisi ha immediatamente identificato l'uso di diversi elementi protetti da copyright, tra cui parti della trama del gioco, delle meccaniche e dell'interfaccia utente.

Secondo quanto riferito, Movie Games avrebbe trovato moltissime somiglianze, considerate sospette. Sta continuando a confrontare e verificare i contenuti per raccogliere ulteriori esempi di materiale "preso in prestito". Il successo di Schedule 1 ha catturato la sua attenzione, specialmente da quando ha raggiunto un picco di oltre 400.000 giocatori simultanei. Movie Games ha deciso di collaborare con studi legali internazionali specializzati in diritto australiano, poiché è il sistema legale pertinente per il creatore e l'editore di Schedule I.

La società ha stimato che Schedule I abbia venduto circa 3 milioni di copie. Chiaramente se saranno riscontrate delle violazioni, ci saranno delle ripercussioni economiche.