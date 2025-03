Il nuovo fenomeno di Steam si chiama Schedule I e ci fa diventare dei trafficanti di stupefacenti

Numeri da capogiro

Si tratta di un simulatore di narcotraffico dall'aspetto molto leggero, che sta facendo dei numeri eccezionali.

Riusciremo a scappare dalla polizia di Schedule I?

Parliamo di un picco di giocatori contemporanei massimo di 119.486, come rilevato da SteamDB, per quasi 6.000 recensioni, il 94% delle quali risultato essere positive. La media complessiva è quindi Estremamente positiva.

Il tutto si è tradotto in ottime vendite, considerando che si trova in seconda posizione nella classifica globale di Steam (al momento di scrivere questa notizia).

Giocabile da soli o in cooperativa, Schedule I mette nei panni di uno spacciatore squattrinato che, partendo da zero, deve arrivare a costruirsi il suo impero nella città di Hyland Point, tra produzione, distribuzione e difesa del territorio. Insomma, non fatevi ingannare dall'aspeto molto leggero, perché vi trovere a compiere delle azioni particolarmente nefande. Per adesso è disponibile soltanto per PC, anche se riteniamo che sia difficile che arrivi anche su altre piattaforme.

Se vi interessa, i requisiti di sistema sono abbordabilissimi: