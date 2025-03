Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass offrono nuovi bonus agli abbonati nei giochi free-to-play

Partiamo con i primi quattro giochi

Per quanto riguarda questa prima fase dell'iniziativa, i benefit aggiuntivi riguardano in particolare quattro giochi, con altrettanti titoli destinati a ricevere il medesimo trattamento a partire da aprile.

A partire da questa settimana, questi sono i bonus aggiuntivi per gli utenti Game Pass Ultimate e PC Game Pass:

Heroes of the Storm (PC): giocate e sbloccate 30 eroi dagli universi Blizzard Entertainment

Naraka: Bladepoint (Cloud, Console e PC): sbloccate tutti gli eroi e l'headgear esclusivo Xbox, oltre al Phoenix Princess Pack (Justin Gu)

Smite 2 (Console e PC): sbloccate la skin esclsuiva High Velocity Hecate, 5 divinità (Ares, Anhur, Hecate, Hercules e Nemesi), il titolo OP e l'Emote GG con il pacchetto di benvenuto

The Finals (Xbox Series X|S e PC): sbloccate lo Stryker Grid Set e un 25% di boost per l'XP, oltre a 500 Multibucks

In tutti i casi è necessario collegare il proprio account Xbox ai vari servizi corrispondenti ai vari giochi per poter ottenere i bonus in questione come abbonati a Game Pass.

A partire da aprile, ulteriori benefit verranno distribuiti sui seguenti giochi: