Annunciati i giochi di Xbox Game Pass della seconda metà di agosto, c'è anche Gears of War: Reloaded

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha presentato la line-up di giochi che andranno ad arricchire il catalogo di Xbox Game Pass, PC Game Game Pass e l'abbonamento Standard durante la seconda metà di agosto. Li abbiamo elencati di seguito:
- Blacksmith Master - Game Preview per PC - 19 agosto
- Void/Breaker - Game Pass Ultimate e PC Game Pass - solo PC - 19 agosto
- Goat Simulator Remastered - Game Pass Standard - 20 agosto
- Persona 4 Golden - Game Pass Standard, PC e Ultimate - 20 agosto
- Herdling - Game Pass Ultimate e PC Game Pass - 21 agosto
- Gears of War: Reloaded - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 26 agosto
- Dragon Age: The Veilguard - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 28 agosto
I giochi che lasceranno presto il Game Pass e i perk per l'Ultimate
Contestualmente sono stati confermati i cinque giochi che lasceranno il catalogo del servizio il 31 agosto:
- Ben 10 Power Trip (Cloud, Console, PC)
- Borderlands 3 (Cloud, Console, PC)
- Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Console, PC)
- Sea of Stars (Cloud, Console, and PC)
- This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console, PC)
Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate inoltre riceveranno due nuovi perk. Il primo è già disponibile e si tratta dell'Immortal Supplies Bundle di Delta Force, mentre l'altro è un bonus mensile per i giocatori di Phantasy Star Online 2 New Genesis, che include oggetti e consumabili per aumentare l'esperienza e drop rate di materiali.
Che ne pensate, siete soddisfatti delle novità in arrivo per il Game Pass? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.