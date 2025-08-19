0

Annunciati i giochi di Xbox Game Pass della seconda metà di agosto, c'è anche Gears of War: Reloaded

Microsoft ha svelato i nuovi giochi in arrivo per gli abbonati a Xbox Game Pass durante la seconda metà di agosto. Includono anche Gears of War: Reloaded e Dragon Age: The Veilguard.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/08/2025
Marcus Fenix in un artwork di Gears of War Reloaded

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha presentato la line-up di giochi che andranno ad arricchire il catalogo di Xbox Game Pass, PC Game Game Pass e l'abbonamento Standard durante la seconda metà di agosto. Li abbiamo elencati di seguito:

  • Blacksmith Master - Game Preview per PC - 19 agosto
  • Void/Breaker - Game Pass Ultimate e PC Game Pass - solo PC - 19 agosto
  • Goat Simulator Remastered - Game Pass Standard - 20 agosto
  • Persona 4 Golden - Game Pass Standard, PC e Ultimate - 20 agosto
  • Herdling - Game Pass Ultimate e PC Game Pass - 21 agosto
  • Gears of War: Reloaded - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 26 agosto
  • Dragon Age: The Veilguard - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 28 agosto

I giochi che lasceranno presto il Game Pass e i perk per l'Ultimate

Contestualmente sono stati confermati i cinque giochi che lasceranno il catalogo del servizio il 31 agosto:

  • Ben 10 Power Trip (Cloud, Console, PC)
  • Borderlands 3 (Cloud, Console, PC)
  • Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Console, PC)
  • Sea of Stars (Cloud, Console, and PC)
  • This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console, PC)
Un po' di follia caprina in uno scatto di Goat Simulator Remastered
Un po' di follia caprina in uno scatto di Goat Simulator Remastered
Xbox Cloud Gaming sarà disponibile con un abbonamento economico? Xbox Cloud Gaming sarà disponibile con un abbonamento economico?

Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate inoltre riceveranno due nuovi perk. Il primo è già disponibile e si tratta dell'Immortal Supplies Bundle di Delta Force, mentre l'altro è un bonus mensile per i giocatori di Phantasy Star Online 2 New Genesis, che include oggetti e consumabili per aumentare l'esperienza e drop rate di materiali.

Che ne pensate, siete soddisfatti delle novità in arrivo per il Game Pass? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

#Game Pass
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Annunciati i giochi di Xbox Game Pass della seconda metà di agosto, c'è anche Gears of War: Reloaded