Annunciati i giochi di Xbox Game Pass della seconda metà di agosto, c'è anche Gears of War: Reloaded

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha presentato la line-up di giochi che andranno ad arricchire il catalogo di Xbox Game Pass, PC Game Game Pass e l'abbonamento Standard durante la seconda metà di agosto . Li abbiamo elencati di seguito:

I giochi che lasceranno presto il Game Pass e i perk per l'Ultimate

Contestualmente sono stati confermati i cinque giochi che lasceranno il catalogo del servizio il 31 agosto:

Ben 10 Power Trip (Cloud, Console, PC)

Borderlands 3 (Cloud, Console, PC)

Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Console, PC)

Sea of Stars (Cloud, Console, and PC)

This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console, PC)

Un po' di follia caprina in uno scatto di Goat Simulator Remastered

Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate inoltre riceveranno due nuovi perk. Il primo è già disponibile e si tratta dell'Immortal Supplies Bundle di Delta Force, mentre l'altro è un bonus mensile per i giocatori di Phantasy Star Online 2 New Genesis, che include oggetti e consumabili per aumentare l'esperienza e drop rate di materiali.

Che ne pensate, siete soddisfatti delle novità in arrivo per il Game Pass? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.