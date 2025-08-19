1

Xbox Game Pass Ultimate è in offerta su Instant Gaming: un mese di gioco al prezzo di un indie

Le offerte di Instant Gaming di oggi ci propongono uno sconto per un mese di Xbox Game Pass Ultimate: al prezzo di un indie potete ottenere tantissimi giochi, comprese le ultime novità.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/08/2025
Il logo di Xbox

C'è un modo molto semplice per giocare tante ore, per tutto un mese e senza spendere più della cifra richiesta di norma da un singolo indie: si chiama ovviamente Game Pass Ultimate e permette di divertirsi su PC, console e cloud a soli 15€, ma solo tramite lo sconto di Instant Gaming. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA, mentre si Instant Gaming vedrete il prezzo pre-IVA fino a quando non andrete nella pagina di pagamento.

Come funziona Xbox Game Pass Ultimate

Tutti coloro che sono abbonati possono sfruttare una serie di funzioni e bonus; precisamente avrete i seguiti vantaggi con Ultimate:

  • Accesso al cloud gaming (Xbox Cloud Gaming e una lista selezionata di giochi tramite GeForce Now Ultimate)
  • Accesso al catalogo completo di giochi su PC e su Xbox
  • Multigiocatore e funzionalità online su console
  • Nuovi giochi pubblicati sin dal lancio
  • Promozioni esclusive
  • Accesso a EA Play
Game Pass è compatibile con Xbox, computer, tablet, mobile e anche alcuni televisori
Game Pass è compatibile con Xbox, computer, tablet, mobile e anche alcuni televisori

Come già indicato, è compatibile con PC, console Xbox e cloud (su tutti i dispositivi compatibili, compreso mobile). Per usare il codice di Xbox Game Pass Ultimate ottenuto tramite Instant Gaming, dovrete accedere al vostro account Xbox, andare nelle funzioni dell'Xbox Store e riscattare il codice. In pochi clic l'abbonamento si attiverà: ricordate che il rinnovo è attivo automaticamente quindi dovrete disattivarlo se non vorrete proseguire con il servizio.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Xbox Game Pass Ultimate è in offerta su Instant Gaming: un mese di gioco al prezzo di un indie