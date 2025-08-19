Xbox Game Pass Ultimate è in offerta su Instant Gaming: un mese di gioco al prezzo di un indie

C'è un modo molto semplice per giocare tante ore, per tutto un mese e senza spendere più della cifra richiesta di norma da un singolo indie: si chiama ovviamente Game Pass Ultimate e permette di divertirsi su PC, console e cloud a soli 15€, ma solo tramite lo sconto di Instant Gaming . Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA, mentre si Instant Gaming vedrete il prezzo pre-IVA fino a quando non andrete nella pagina di pagamento.

Come funziona Xbox Game Pass Ultimate

Tutti coloro che sono abbonati possono sfruttare una serie di funzioni e bonus; precisamente avrete i seguiti vantaggi con Ultimate:

Accesso al cloud gaming (Xbox Cloud Gaming e una lista selezionata di giochi tramite GeForce Now Ultimate)

Accesso al catalogo completo di giochi su PC e su Xbox

Multigiocatore e funzionalità online su console

Nuovi giochi pubblicati sin dal lancio

Promozioni esclusive

Accesso a EA Play

Game Pass è compatibile con Xbox, computer, tablet, mobile e anche alcuni televisori

Come già indicato, è compatibile con PC, console Xbox e cloud (su tutti i dispositivi compatibili, compreso mobile). Per usare il codice di Xbox Game Pass Ultimate ottenuto tramite Instant Gaming, dovrete accedere al vostro account Xbox, andare nelle funzioni dell'Xbox Store e riscattare il codice. In pochi clic l'abbonamento si attiverà: ricordate che il rinnovo è attivo automaticamente quindi dovrete disattivarlo se non vorrete proseguire con il servizio.