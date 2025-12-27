Avengers: Doomsday è già stato incoronato "il film con i migliori incassi del 2026" dagli esperti di cinema

Avengers: Doomsday pare già ora destinato al successo, considerando che riporterà nella saga una serie di attori amati, come Robert Downey Jr. e Chris Evans. Un conto però è se lo dice un appassionato dei film e un conto se sono gli esperti dell'industria cinematografica a ritenerlo.

Tutti i film votati dagli esperti cinematografici

Bloomberg ha condotto un sondaggio tra 700 esperti dell'industria cinematografica, chiedendo chi incasserà di più, e Avengers: Doomsday è il film che ha ottenuto più voti. Precisamente 174 persone lo hanno votato, anche in considerazione del fatto che Avengers: Endgame è uno dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema.

Gli esperti hanno elencato otto film che hanno la possibilità di conquistare il botteghino. Al secondo posto, subito dopo Avengers: Doomsday, si è piazzato Super Mario Galaxy - Il Film, con 139 voti. Va ricordato che il primo Super Mario Bros Movie aveva incassato 1,3 miliardi di dollari al botteghino. Al terzo posto c'è Toy Story 5, con 109 voti.

Il quarto posto, con 104 voti, è stato conquistato da L'Odissea di Christopher Nolan, basato sull'epopea di Omero. L'ultimo film di Nolan - Oppenheimer - è stato candidato all'Oscar e aveva incassato 976 milioni di dollari al botteghino, quindi il regista potrebbe nuovamente ottenere un grande successo. Dune: Messia (55 voti), The Mandalorian e Grogu (43 voti), Minions 3 (41 voti) e il live-action di Oceania (41 voti) completano la classifica.

Parlando sempre del film Marvel, ricordiamo che un teaser ufficiale di Avengers: Doomsday dei fratelli Russo dà il via al conto alla rovescia per l'uscita.