Robert Pattinson conferma che sarà in Dune Messia: le riprese del terzo film avanzano

Sapevamo infatti già che l'attore di The Batman e Lighthouse apparirà nella pellicola di Denis Villeneuve grazie a dei report che circolano da inizio anno, ma ora abbiamo la conferma e soprattutto un commento sull'esperienza di Pattinson nel deserto.

Robert Pattinson sarà parte di Dune Messia (o Dune Parte 3, se preferite): è arrivata la conferma ufficiale dall'attore stesso, che toglie ogni dubbio sulla questione.

Le parole di Pattinson e il suo ruolo in Dune Messia

Parlando con IndieWire, Pattinson ha spiegato che, quando ha lavorato al nuovo film di Dune, faceva così caldo nel deserto che a malapena era in grado di pensare. Anche se può sembrare qualcosa di negativo, l'attore lo vede in modo positivo visto che afferma: "era così rilassante, nel senso che il mio cervello non stava realmente funzionando, non avevo un singolo neurone funzionante".

Pattinson non conferma il ruolo che ricoprirà nella pellicola, ma secondo le informazioni non ufficiali disponibili vestirà i panni di Scytale, un personaggio dei romanzi che ha un ruolo importante per l'intera saga. Non faremo spoiler sul suo coinvolgimento negli eventi del film, ma chi ha letto i romanzi avrà un'idea di cosa aspettarsi, sempre ammesso che gli sceneggiatori non abbiano deciso di divergere pesantemente dagli eventi delle opere originali.

Ricordiamo infine che le riprese di Dune Messia sono iniziate nell'estate 2025 a Budapest, in Ungheria. Sulla base dei commenti di Pattinson, sembra che l'attore abbia già completato le proprie scene, ma non sappiamo se sia lo stesso per gli attori principali, ovvero Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Florence Pugh, Jason Momoa e non solo.

Dune Messia è previsto per dicembre 2026 al cinema.