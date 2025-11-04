Exynos 2600 raggiunge i livelli di Apple M5: il nuovo chip Samsung promette prestazioni da record

Samsung Foundry potrebbe essere vicina a un'importante svolta tecnologica. Il prossimo processore applicativo (AP) Exynos 2600, che sarà prodotto utilizzando il nodo a 2nm e la tecnologia Gate-All-Around (GAA), avrebbe fatto registrare risultati sbalorditivi nei benchmark di Geekbench 6, raggiungendo le prestazioni dei chip della serie M di Apple. Secondo le indiscrezioni circolate su X (@lafaiel), l'Exynos 2600 ha ottenuto un punteggio single-core di 4.217 e un punteggio multi-core di 13.482. Questi risultati, se confermati, posizionerebbero il chip Samsung al livello del punteggio single-core dell'Apple M5.

Le specifiche del Samsung Exynos 2600 L'Exynos 2600 è dotato di una CPU deca-core con un cluster 1 + 3 + 6. Il Prime Core è cloccato a 4.20GHz, i tre performance core a 3.56GHz, e i sei core rimanenti a 2.76GHz. La combinazione della tecnologia a 2nm e dei transistor GAA (che riducono le perdite di corrente e aumentano l'efficienza) sembra aver dato i suoi frutti in termini di potenza ed efficienza energetica. Samsung presenta il chip Exynos 2500: ecco tutte le caratteristiche ufficiali La potenziale supremazia dell'Exynos 2600 non riguarderebbe solo il confronto con Apple. Lo score trapelato batterebbe nettamente anche i presunti risultati del concorrente Snapdragon 8 Elite Gen 5 (prodotto a 3nm), che ha registrato punteggi di 2.865 in single-core e 9.487 in multi-core.