Galaxy Z TriFold: il nuovo pieghevole di Samsung si mostra in un video dettagliato

Un dispositivo sottile e compatto

Da aperto, il dispositivo risulta sorprendentemente sottile, mentre da chiuso mostra uno spessore decisamente normale per un pieghevole di questo tipo. Tuttavia, sembra che Samsung abbia lavorato attentamente alle dimensioni di questo prodotto, che sembra ispirarsi al Fold 7 da chiuso. I due, infatti, sembrano quasi identici se visti da dietro. Dalle immagini possiamo anche vedere la tripla fotocamera posteriore (anche in questo caso identica), con flash LED e sensore di impronte digitali laterale.

Il video di Omokgyo Electronics Mall ci permette di dare un'occhiata molto più approfondita allo smartphone. Tralasciando la parte iniziale, in cui il dispositivo è esposto all'interno di una teca - come vi abbiamo già mostrato qualche giorno fa - dal minuto 0:53 è possibile vederlo sia aperto che chiuso. Il meccanismo di piegatura corrisponde ai prototipi Flex G, quindi alle animazioni che vi abbiamo mostrato in precedenza.

Il video evidenzia come il dispositivo sia spesso all'incirca quanto un dito, forse leggermente di più. Nella parte centrale troviamo un display anteriore con fotocamera frontale integrata, mentre sul pannello principale è presente la fotocamera con il classico foro centrale. Come potete vedere, il display si piega due volte e, una volta aperto, lo smartphone somiglia praticamente a un tablet.