Galaxy Z TriFold: il nuovo pieghevole di Samsung si mostra in un video dettagliato

Dopo aver visto alcune immagini esclusive del Galaxy Z TriFold, il nuovo pieghevole targato Samsung, in occasione dell'APEC Summit in Corea del Sud, stavolta il dispositivo viene mostrato nel dettaglio attraverso un video. Le ultime indiscrezioni ci offrono uno sguardo più preciso sul design di questo smartphone. Vediamo quindi le nuove immagini e il video con tutti i dettagli.
Un dispositivo sottile e compatto
Da aperto, il dispositivo risulta sorprendentemente sottile, mentre da chiuso mostra uno spessore decisamente normale per un pieghevole di questo tipo. Tuttavia, sembra che Samsung abbia lavorato attentamente alle dimensioni di questo prodotto, che sembra ispirarsi al Fold 7 da chiuso. I due, infatti, sembrano quasi identici se visti da dietro. Dalle immagini possiamo anche vedere la tripla fotocamera posteriore (anche in questo caso identica), con flash LED e sensore di impronte digitali laterale.
Il video di Omokgyo Electronics Mall ci permette di dare un'occhiata molto più approfondita allo smartphone. Tralasciando la parte iniziale, in cui il dispositivo è esposto all'interno di una teca - come vi abbiamo già mostrato qualche giorno fa - dal minuto 0:53 è possibile vederlo sia aperto che chiuso. Il meccanismo di piegatura corrisponde ai prototipi Flex G, quindi alle animazioni che vi abbiamo mostrato in precedenza.
Il video evidenzia come il dispositivo sia spesso all'incirca quanto un dito, forse leggermente di più. Nella parte centrale troviamo un display anteriore con fotocamera frontale integrata, mentre sul pannello principale è presente la fotocamera con il classico foro centrale. Come potete vedere, il display si piega due volte e, una volta aperto, lo smartphone somiglia praticamente a un tablet.
Le possibili caratteristiche
Per ora non sono state ancora svelate le caratteristiche ufficiali del prodotto. Tuttavia, alcuni indizi suggeriscono l'utilizzo di batterie al silicio-carbonio, una novità che potrebbe giustificare lo spessore contenuto del pieghevole. Questo tipo di innovazione permetterebbe di raggiungere uno spessore compreso tra 12 e 15 millimetri da chiuso, ma ovviamente vi aggiorneremo per eventuali conferme o smentite.
Per quanto riguarda il comparto fotografico, potremmo trovare una fotocamera con possibile zoom 100x e sensore principale da 200 MP. Inoltre, ricordiamo che almeno inizialmente il pieghevole dovrebbe essere disponibile solo nei mercati asiatici, quindi potremmo non vederlo in Europa.