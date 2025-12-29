Il Galaxy Z TriFold potrebbe portare pochi profitti a Samsung: i costi superano il prezzo di vendita

Essendo prodotto in quantità limitate, il TriFold è una vetrina tecnologica. Tuttavia, i costi elevati superano il prezzo di vendita, riducendo i margini per Samsung.

Il Galaxy Z TriFold è il nuovo smartphone a doppia piega di Samsung ed è una delle novità più interessanti degli ultimi mesi. Tuttavia, nonostante le sue caratteristiche e il suo prezzo di vendita molto elevato, il pieghevole sembra essere venduto in perdita. Ciò significa che i costi di produzione sono superiori a quelli di vendita, quindi le entrate potrebbero non coprire i costi.

Un prodotto per pochi Partiamo da una precisazione fondamentale: questo smartphone è disponibile in quantità limitate e non è pensato per una distribuzione di massa. Secondo le informazioni più recenti, il prezzo di vendita particolarmente elevato - circa 2.500 euro (3.590.400 won in Corea) - risulterebbe comunque inferiore al costo di produzione effettivo. I costi così alti sarebbero legati soprattutto alla complessità del design, in particolare alla doppia cerniera, e all'utilizzo di componenti avanzati necessari per realizzare il dispositivo. Per questo motivo, e non è una novità, il Galaxy Z TriFold va considerato più come un prodotto di nicchia destinato agli appassionati, piuttosto che essere associato a grandi volumi di vendita. Galaxy Z TriFold A confermarlo è lo stesso Im Sung-taek, responsabile della divisione Samsung in Corea, secondo cui il prezzo finale è il risultato di una decisione complessa, presa per ridurre al minimo le perdite nonostante l'aumento dei costi di produzione.