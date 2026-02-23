Galaxy AI integra Perplexity per un’esperienza più flessibile e controllabile con “Hey, Plex”

Non solo Bixby o Gemini: l'ecosistema di Galaxy AI integrerà anche Perplexity a partire dai dispositivi Samsung Galaxy S26. Si tratta di una novità volta a offrire agli utenti un'esperienza ancora più flessibile e personalizzata in base alle proprie preferenze. Ogni agente potrà svolgere compiti diversi e potrete usufruire di ogni singolo punto di forza senza dovervi limitare a un solo strumento. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Un ecosistema multi-agente

Basterà dire "Hey, Plex" e potrete usufruire di Perplexity. L'agente avrà accesso alle note, all'orologio, alla galleria e ad altri dati utili che permetteranno di soddisfare determinate richieste. Inoltre, dovrebbe avere accesso ad alcune app di terze parti, ma Samsung non ha ancora specificato quali. In ogni caso, l'obiettivo è quello di dare maggiore libertà di scelta agli utenti.

"Dati recenti mostrano che sempre più persone utilizzano diversi agenti IA a seconda dell'attività, poiché l'IA sta diventando diventa parte integrante della vita quotidiana. Quasi 8 utenti su 10 ora si affidano a più di due tipi di agenti IA. Riflettendo questo cambiamento, Samsung sta evolvendo Galaxy AI per supportare una scelta di agenti integrati, consentendo agli utenti di scegliere le esperienze più adatte alle loro esigenze, preferenze e routine", ha scritto Samsung.

Basterà dire "Hey, Plex" per utilizzare Perplexity

Come riportato, Galaxy AI lavora a livello di sistema ed è in grado di comprendere il contesto dell'utente per favore interazioni più naturali e funzionali, piuttosto che operare all'interno di singole app. In questo modo non sarà necessario ripetere comandi o passare da un'applicazione all'altra, dato che Galaxy AI è anche in grado di funzionare in background.