Il nuovo Bixby debutta su One UI 8.5: l’assistente evoluto offrirà funzioni ancora più avanzate

L'arrivo del nuovo Bixby è ormai imminente. A confermarlo è stata Samsung con un annuncio ufficiale e segue la distribuzione della beta 5 di One UI 8.5. Secondo quanto riportato, potremo aspettarci una serie di novità e funzioni intelligenti volte a rendere l'esperienza utente ancora più fruibile e dinamica. Vediamo di seguito le nuove potenzialità dell'assistente.

Un assistente dalle nuove capacità

Samsung ha annunciato il programma beta per l'ultima versione di Bixby. Prima di tutto, l'assistente è stato aggiornato per funzionare come vero e proprio agente conversazionale. Gli utenti potranno chiedere ciò di cui hanno bisogno utilizzando un linguaggio naturale, ottenendo risposte fluide e immediate. Secondo quanto riportato, gli utenti non dovranno ricordare termini specifici o eseguire operazioni complesse: basterà semplicemente descrivere ciò che desiderano. Bixby fornirà risposte o intraprenderà azioni in tempi rapidi, riducendo tempo e sforzo per gestire le funzioni quotidiane del dispositivo.

Le funzioni di Bixby

Se ad esempio non volete che lo schermo si spenga mentre lo state ancora guardando, basterà pronunciare questa frase esatta, in modo molto naturale. Bixby capirà la richiesta e attiverà immediatamente l'impostazione per mantenere lo schermo acceso durante la visualizzazione. Inoltre, Bixby supporta le funzionalità di ricerca web in tempo reale, quindi potrà accedere a informazioni aggiornate con risultati visualizzati direttamente all'interno dell'interfaccia utente Bixby.

La ricerca web in tempo reale

In poche parole, non verrete indirizzati ad altri browser o app, ma avrete tutto sotto controllo all'interno di un unico spazio. Non è tutto, perché l'assistente è in grado anche di identificare le impostazioni del dispositivo e suggerire eventuali soluzioni. In questo modo non dovrete perdere tempo tra un'opzione e l'altra.