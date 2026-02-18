Con Galaxy Unpacked alle porte, Samsung anticipa One UI 8.5 con un teaser: debutto su S26 e tante funzioni IA in arrivo

La conferma dell'arrivo della release è arrivata tramite un teaser ufficiale pubblicato su YouTube, intitolato "The new One UI is coming". Il video non svela dettagli concreti, ma rappresenta simbolicamente alcune app animate , rafforzando l'idea che il lancio sia imminente.

A una settimana dal prossimo Galaxy Unpacked, Samsung intensifica la campagna di anticipazioni in vista del debutto di Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ e Samsung Galaxy S26 Ultra . Oltre ai nuovi dispositivi, grande attenzione è riservata alla One UI 8.5 , la prossima versione dell'interfaccia proprietaria che accompagnerà la nuova gamma.

Samsung ha parlato apertamente di una rinnovata "Galaxy Camera Experience", pensata per semplificare la creazione di contenuti. Tra le funzioni citate figurano la trasformazione di uno scatto da giorno a notte in pochi secondi, il ripristino automatico di parti mancanti in un'immagine e la fusione intelligente di più foto in un'unica composizione coerente.

One UI 8.5 è attualmente in fase beta sulla serie Samsung Galaxy S25 ed è basata su Android 16 QPR2. La versione stabile dovrebbe debuttare proprio con i Galaxy S26 . Secondo quanto anticipato, l'aggiornamento porterà novità estetiche, nuove opzioni di personalizzazione e miglioramenti funzionali. Tuttavia, il vero protagonista sarà l'impiego dell'intelligenza artificiale .

I video promozionali di Samsung per One UI 8.5

Samsung sta pubblicando video promozionali generati o rielaborati con strumenti IA, con scenari fiabeschi e sequenze creative pensate per dimostrare le potenzialità della tecnologia. Particolare enfasi è stata posta sui progressi nella registrazione video notturna, con clip realizzate "con l'assistenza di strumenti IA".

Per comprendere fino in fondo quanto incida l'intelligenza artificiale sulla resa finale di foto e video sarà necessario attendere la presentazione ufficiale. L'impressione, però, è che con One UI 8.5 Samsung voglia spingere ancora più avanti l'integrazione tra hardware, software e IA. Che cosa ne pensate? Fateci sapere (soprattutto utenti Samsung) se attendete con particolare attenzione questo aggiornamento.