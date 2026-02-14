La beta 1 di Android 17 è disponibile per dispositivi Pixel: vediamo le novità

Dopo qualche piccolo rallentamento, la prima beta di Android 17 è stata distribuita. Prima di procedere, gli smartphone Pixel che possono provare la beta sono i seguenti: Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold. Si tratta della versione CP21.260116.011.B1 per tutti i modelli, ad eccezione dei Pixel 6, 6 Pro, 6a, Pixel 7 e 7 Pro, la cui versione è CP21.260116.011.A1. Vediamo di seguito le principali novità.