La beta 1 di Android 17 è disponibile per dispositivi Pixel: vediamo le novità

Finalmente è disponibile la prima beta di Android 17 su smartphone Pixel. Vediamo le principali novità con una serie di immagini.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/02/2026
Android 17

Dopo qualche piccolo rallentamento, la prima beta di Android 17 è stata distribuita. Prima di procedere, gli smartphone Pixel che possono provare la beta sono i seguenti: Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold. Si tratta della versione CP21.260116.011.B1 per tutti i modelli, ad eccezione dei Pixel 6, 6 Pro, 6a, Pixel 7 e 7 Pro, la cui versione è CP21.260116.011.A1. Vediamo di seguito le principali novità.

Le novità di Android 17

Prima di tutto, ricordiamo che ulteriori novità arriveranno in futuro, quindi per ora si tratta di piccoli cambiamenti. Aggiorneremo prontamente l'articolo con ulteriori novità, ma nel frattempo diamo un'occhiata a quanto scoperto finora. A cambiare è prima di tutto la barra di ricerca Google, adesso con un design unificato rispetto a prima e con una lieve trasparenza.

La barra di ricerca (Fonte: 9to5Google)
La barra di ricerca (Fonte: 9to5Google)

L'indicatore della posizione della barra di notifiche è più scuro, mentre l'interfaccia presenta spazi più ottimizzati nei menu delle impostazioni.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

Il pannello a scomparsa del volume dice addio ai classici tre puntini: adesso è presente l'icona delle impostazioni.

La nuova icona delle impostazioni
La nuova icona delle impostazioni

Inoltre, l'animazione di restringimento dello schermo, usando Gemini, è ora disponibile con uno swipe dall'angolo. In precedenza, era disponibile solo quando richiamando l'assistente con la pressione del tasto di accensione.

La schermata di Gemini
La schermata di Gemini

Nel complesso, il menu delle impostazioni risulta più compatto.

Schermata delle impostazioni
Schermata delle impostazioni

Ricordiamo che l'articolo è in fase di aggiornamento, quindi vi informeremo con ulteriori novità.

Un’interfaccia diversa?

Nel frattempo, secondo quanto emerso in precedenza, Google punterebbe su un'interfaccia con maggiore profondità visiva e continuità grafica, utilizzando sfondi traslucidi ed effetti che ricordano il design Liquid Glass di Apple.

Android 17 potrebbe "copiare" l'interfaccia di iPhone: sfondi traslucidi e effetti a la "Liquid Glass" Android 17 potrebbe copiare l'interfaccia di iPhone: sfondi traslucidi e effetti a la Liquid Glass

Inoltre, di recente sono stati condivisi alcuni screenshot legati alla registrazione dello schermo, con una nuova interfaccia e altri cambiamenti minimi.

