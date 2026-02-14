ABIDE è il nuovo gioco in stop motion dagli autori di Judero, in cerca di fondi su Kickstarter

Lo studio di sviluppo Talha and Jack Co, cui dobbiamo il gioco di ruolo d'azione Judero e lo strategico esplorativo Mashina, ha lanciato una campagna Kickstarter per ABIDE , il suo nuovo gioco in stop motion. Si tratta di un horror in prima persona ambientato nel ritiro di St Boniface, dove i pazienti cercano redenzione ma nascondono dei terrificanti segreti.

Dettagli sulla campagna

L'obiettivo della campagna è di raccogliere 28.752 euro. Attualmente ne ha ottenuti 16.654, da 422 sostenitori.

Il gioco è strutturato in due fasi distinte: di giorno il giocatore deve svolgere attività comunitarie, partecipare a sessioni di "terapia di gruppo", raccogliere indizi e costruire (o incrinare) rapporti con gli altri abitanti del posto; di notte deve infrangere il coprifuoco per esplorare delle aree proibite, tra presenze inquietanti e pericoli decisamente più concreti, influenzati dalle scelte fatte durante il giorno.

Chiaramente ABIDE punta molto sul suo lato estetico, con i personaggi nati dalla modellazione di bambole scolpite e dipinte a mano, catturate poi con la tecnica dello stop motion. Interessante il fatto che gli autori rivendichino influenze che spaziano dal giallo italiano anni '70 allo splatterpunk, fino all'horror estremo asiatico, con l'obiettivo di creare un'esperienza "pericolosa", provocatoria e non convenzionale.

Perché Kickstarter? Per avere il massimo della liberta creativa fino al completamento dello sviluppo. Gli sviluppatori affermano che gran parte delle risorse (bambole, scansioni, testi, prime registrazioni) è già pronta, ma servono tempo e risorse per integrare le varie scelte narrative, gli indizi, i finali multipli e nuove sequenze in stop motion. Per chi temesse raggiri, gli autori sottolineano di aver già portato a termine con successo sei progetti finanziati tramite Kickstarter, senza passi falsi.

Se vi interessa, andate sulla pagina della campagna di ABIDE e date il vostro contributo.