Ora potete rivivere il mito di Orfeo e Euridice su Game Boy, supportando Orpheus: To Hell and Back

StudioLoading ha lanciato su Kickstarter una campagna di raccolta fondi per un gioco davvero particolare, che ripercorre il mito di Orfeo ed Euridice su Game Boy . Si chiama Orpheus: To Hell and Back ed è alla ricerca di 7500 euro per diventare realtà. Al momento di scrivere questa notizia ne ha raccolti già più di 5000, quindi l'obiettivo è a portata di mano, ma una spintarella non gli farebbe male.

All'inferno e ritorno

Si tratta di un'avventura con puzzle ambientata nell'antica Grecia, ma con grafica in stile chibi. Il giocatore guiderà Orfeo per andare alla ricerca di Euridice nel regno dei morti. La sua strada non sarà lastricata solo di cadaveri, ma soprattutto di blocchi da spostare e nemici che potrà controllare utilizzando i poteri della sua lira (lo strumento musicale, chiaramente). Quest'ultima potrà essere usata per suonare tre brani, che attiveranno effetti differenti: fascino, sonno e paura.

Orpheus: To Hell and Back in azione su Game Boy

Come detto, l'obiettivo base della campagna è di 7500 euro, ma chiaramente ci sono anche degli obiettivi secondari da raggiungere. A 10.000 euro arriverà la traduzione in giapponese e a 16.000 euro ci sarà anche una versione PC, che sarà distribuita tramite Steam. A 24.000, infine, Euridice diventerà un personaggio giocabile e avrà un'avventura tutta sua.

La scelta di svilupparlo principalmente per Game Boy non è casuale, visto che Orpheus: To Hell and Back sarà distribuito su cartuccia, che potrete usare con l'hardware originale, nonché sulle console portati di recente lancio che supportano la lettura delle cartucce del Game Boy.

Se vi interessa, questa è la pagina Kickstarter di Orpheus: To Hell and Back. Se volete, c'è già anche una demo su itch.io https://studioloading.itch.io/orpheus, che potete emulare a vostro piacimento.