Assassin's Creed Shadows è stato il gioco più venduto negli USA nella settimana del lancio

Assassin's Creed Shadows supera un nuovo traguardo di giocatori, miglior lancio su PS Store per Ubisoft

Considerando che il nuovo capitolo della serie Ubisoft è stato pubblicato il 20 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, gli sono bastati tre giorni per stabilire questo primato e superare tutti gli altri titoli disponibili: un risultato senz'altro ottimo, in linea con i numeri annunciati dalla casa francese.

L'analista Mat Piscatella ha rivelato che Assassin's Creed Shadows è stato il gioco più venduto negli USA durante la settimana del lancio , che per le rilevazioni di Circana si è conclusa sabato 22 marzo.

Il miglior lancio possibile?

Il lancio di Assassin's Creed Shadows è stato il secondo migliore di sempre per la serie Ubisoft, dietro solo ad Assassin's Creed Valhalla, che tuttavia è stato pubblicato in un periodo molto particolare, quello della pandemia, ricevendo dunque un boost che oggi come oggi sarebbe arduo replicare.

Sembra dunque che quello di Shadows sia stato il miglior debutto possibile: i numeri ufficiali rivelati dalla casa francese parlano di oltre tre milioni di giocatori e il confronto con Monster Hunter Wilds, che ha venduto 10 milioni di copie nel primo mese, lasciano ben sperare in merito ai risultati effettivi.