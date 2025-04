DOOM: The Dark Ages si mostra in un video gameplay esplosivo

A questo proposito, se già non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di DOOM: The Dark Ages che abbiamo pubblicato oggi sulle pagine di Multiplayer.it e in cui vi offriamo le nostre impressioni prima del debutto nei negozi del gioco fissato a maggio.

Oggi è scaduto l'embargo su dei nuovi editoriali di Doom: The Dark Ages e a corredo sono stati pubblicati dei nuovi filmati di gameplay tratti dal nuovo sparatutto di id Software. Noi vi proponiamo quello di VGC, con 15 minuti di azione frenetica, fiumi di sangue e proiettili a non finire.

Doom Slayer è scatenato

Il video gameplay che trovate qui sotto ci getta subito nell'azione, con il Doom Slayer intento ad affrontare orde di nemici demoniaci armato con una sorta di fucile automatico a tamburo e con un mazzafrusto per eseguire attacchi a distanza ravvicinata di tanto in tanto.

Vediamo anche le varie opzioni offensive e difensive offerte dallo scudo-sega del protagonista, che all'occorrenza potremo usare per parare i colpi in arrivo, eseguire dei poderosi contrattacchi e attacchi in carica o persino lanciarlo come dei provetti Captain America per falciare qualsiasi cosa lungo la sua traiettoria.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che DOOM: The Dark Ages sarà disponibile a partire dal 15 maggio su PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam e Windows Store) e ovviamente all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.