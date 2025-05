DOOM: The Dark Ages domina i voti di Famitsu, ma ci sono un altro paio di nomi interessanti

Prima di vedere i voti, però, ricordiamo che Famitsu usa una struttura particolare per le proprie recensioni , ovvero realizza quattro valutazioni con quattro persone diverse che assegnano un voto in decimi. Le singole cifre vengono poi sommate in un massimo di 40 punti: il voto perfetto non è semplice da ottenere ovviamente ed è dal gennaio 2024 (precisamente con Like a Dragon: Infinite Wealth) che non viene assegnato.

Come ogni settimana, la testata giapponese Famitsu ha reso disponibile nuove recensioni per i giochi più recenti, che comprendono anche DOOM: The Dark Ages .

I voti di Famitsu dell'ultima settimana

I giochi della settimana sono:

DOOM: The Dark Ages - 8/9/9/9 | 35/40

Oddsparks: An Automation Adventure - 8/8/8/8 | 32/40

Lynked: Banner of the Spark - 7/7/8/8 | 30/40

Starlight Legacy - 7/7/5/7 | 26/40

DOOM: The Dark Ages è quindi il gioco col voto migliore, seguito da Oddsparks: An Automation Adventure. Si tratta di un gioco di strategia in tempo reale nel quale dobbiamo esplorare un mondo fantasy e automatizzare le nostre officine per creare risorse e alleati da portare in battaglia.

Lynked: Banner of the Spark è invece un gioco di ruolo d'azione roguelite nel quale costruire una città fiorente dove è anche possibile gestire il proprio orto in solitaria o con gli amici. Starlight Legacy, che non pare aver convinto appieno la testata, è invece un GDR giapponese retro in stile 16 bit, disponibile già da alcuni mesi, che ricorderà i classici Final Fantasy e Dragon Quest 2D.

