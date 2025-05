Mario Kart World è ora il gioco più atteso dai lettori di Famitsu

In generale, la top 20 è cambiata parecchio se consideriamo che in terza posizione c'è Super Robot Wars Y, seguito da Rune Factory: Guardians of Azuma. Certo, è anche vero che i voti di Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake risultano smezzati fra due differenti edizioni del gioco e ciò falsa un po' il risultato finale.

Mario Kart World ha conquistato la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu : sebbene inizialmente i titoli per Nintendo Switch 2 sembravano non aver fatto breccia fra i lettori della rivista giapponese, a quanto pare le cose sono cambiate.

Non c'è febbre per GTA 6?

Il rinvio di GTA 6 potrebbe aver bruciato un'enorme quantità di soldi per l'industria dei videogiochi, ma a quanto pare in Giappone la cosa è meno sentita, visto che il prossimo episodio della serie Rockstar Games si trova appena in diciassettesima posizione fra i most wanted di Famitsu.

Tornando invece ai giochi per Nintendo Switch 2, c'è Donkey Kong Bananza in nona posizione, la Nintendo Switch 2 Edition di Leggende Pokémon: Z-A in tredicesima posizione e infine l'ancora misterioso Kirby Air Riders al quindicesimo posto.