Apple Intelligence potrebbe diventare accessibile agli sviluppatori per avere app più integrate con l'IA

Sembra che Apple sia intenzionata a rendere disponibili i suoi modelli linguistici di grandi dimensioni, che rappresentano il cuore pulsante delle capacità di intelligenza artificiale di Apple Intelligence, a un pubblico più ampio di sviluppatori. Questa apertura, se confermata, non solo amplierebbe le possibilità creative per chi sviluppa su piattaforme Apple, ma segnerebbe anche un punto di svolta nella strategia dell'azienda riguardo alla gestione della sua proprietà intellettuale nel campo dell'AI.

L'apertura di AI agli sviluppatori

Le fonti vicine ad Apple, come riportato da Bloomberg, indicano che la prima fase di questa apertura si concentrerebbe sui modelli di dimensioni più contenute, quelli progettati per operare direttamente sui dispositivi. Questi verrebbero resi accessibili agli sviluppatori attraverso un Software Development Kit (SDK) dedicato, consentendo l'integrazione di capacità AI avanzate direttamente nelle applicazioni di terze parti. Una strategia che ricorda da vicino quella adottata da Google, che ha pubblicato le API IA di Gemini Nano per gli sviluppatori, un'iniziativa che mira a democratizzare l'accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale on-device.

Alcune delle funzionalità promesse per Apple Intelligence: non tutte sono ancora implementate

Va sottolineato che gli sviluppatori di terze parti avevano già una certa libertà di interagire con funzionalità limitate di Apple Intelligence. Questo includeva la possibilità di integrare strumenti di scrittura basati sull'intelligenza artificiale, come quelli per riassumere o riscrivere testi, o di incorporare il generatore di immagini "Image Playground" di Apple nelle loro applicazioni. Tuttavia, l'accesso diretto ai modelli di base, seppur inizialmente limitato a quelli on-device, rappresenta un passo in avanti significativo.

Al momento, l'SDK non dovrebbe estendersi ai modelli di Apple che operano nel cloud, e non è previsto che influenzi in modo sostanziale le applicazioni AI che si basano su modelli proprietari, come ChatGPT, Grok o Anthropic. Ciò suggerisce un approccio graduale all'apertura, con un'attenzione iniziale all'ottimizzazione delle prestazioni e dell'esperienza utente direttamente sui dispositivi Apple.

L'annuncio ufficiale di questa novità è atteso durante la Worldwide Developers Conference (WWDC), l'evento annuale di Apple dedicato agli sviluppatori, che prenderà il via il 9 giugno 2025. Secondo il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, questa iniziativa rientrerebbe tra le principali attrazioni della conferenza, affiancandosi al tanto discusso rinnovamento "Solarium" per iOS, macOS e iPadOS.

