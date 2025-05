Anche la Ricerca Google vede ciò che vedete in tempo reale tramite la camera dello smartphone, non solo Gemini

Parallelamente, la medesima funzionalità verrà resa disponibile per l'applicazione Gemini su dispositivi iOS, dopo essere stata introdotta per gli utenti Android circa un mese fa.

Al recente evento Google I/O, l'azienda ha presentato l'ampliamento della condivisione della fotocamera e dello schermo nella sua modalità "Live". Questa funzione, che consente di porre domande e ottenere informazioni in tempo reale sull'ambiente circostante, sarà ora integrata direttamente in Ricerca Google come parte della sua modalità IA estesa .

Da Project Astra alla condivisione della Camera in Google Search

La funzione di condivisione della fotocamera ha fatto il suo debutto durante il Google I/O dello scorso anno, allora presentata come parte del progetto sperimentale Project Astra. Successivamente, è stata ufficialmente pubblicata come componente di Gemini Live su Android. Tale capacità permette al chatbot basato su intelligenza artificiale di Google di "vedere" ciò che viene inquadrato dalla fotocamera, facilitando una conversazione continua e contestualizzata sull'ambiente circostante. Così si possono chiedere suggerimenti per ricette basate sugli ingredienti presenti nel proprio frigorifero, oppure ottenere dettagli su un monumento storico semplicemente puntando la fotocamera.

Google sta ora integrando questa funzionalità direttamente nella nuova modalità IA della Ricerca Google, in sinergia con Google Lens. Toccando l'icona "Live", gli utenti potranno condividere il feed della propria fotocamera con la funzione di ricerca e porre domande dirette su ciò che hanno di fronte. L'obiettivo è fornire risposte immediate e pertinenti, trasformando lo smartphone in uno strumento ancora più potente per l'esplorazione e la comprensione del mondo.

La funzionalità, commercializzata con il nome di Live Search, non sarà disponibile prima della fine dell'estate, e verrà inizialmente rilasciata in versione beta per i tester di Labs.

