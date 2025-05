Perché Donkey Kong Bananza ha cambiato il design del personaggio? Miyamoto ha infine risposto

Donkey Kong Bananza proporrà una nuova versione dello scimmione di Nintendo, come ben sapete. Ad oggi, però, la compagnia di Kyoto non ha mai dato una vera motivazione dietro questa scelta.

Le parole sul design di Donkey Kong Bananza

In breve, il motivo per cui Nintendo ha deciso di ricreare Donkey Kong per Bananza è quello più scontato: volevano un personaggio più espressivo. La sua spiegazione è però interessante.

Nel dettaglio Miyamoto ha affermato: "Quando dobbiamo realizzare un personaggio e lavorare con esso, assumo ancora un ruolo attivo. Se guardiamo alla prima generazione di Donkey Kong Country, abbiamo lavorato con Rare per creare tale versione del personaggio".

"Quando stavamo parlando riguardo alla creazione di nuove versioni, ovvero all'evoluzione di Donkey Kong, abbiamo creato un gioco chiamato Jungle Beat. Abbiamo lavorato insieme col team che realizza i capitoli 3D di Mario. Con la tecnologia dell'epoca, siamo stati in grado di rendere Donkey Kong più espressivo."

"Guardando il design creato da Rare, lo abbiamo rivalutato e ci siamo chiesti cosa possessivo fare per renderlo più espressivo. Siamo poi passati alla versione del film di Super Mario e abbiamo deciso di proseguire in tale direzione col design della nuova generazione di Donkey Kong".

La spiegazione di Miyamoto ci fa quindi capire che sì, Bananza vuole proporre un Donkey Kong più espressivo, ma non è una novità. Di capitolo in capitolo la compagnia ha sempre voluto puntare a questo risultato.

Ricordiamo infine che Donkey Kong Bananza è in prenotazione su Amazon al prezzo minimo garantito.