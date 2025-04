Donkey Kong Bananza è in prenotazione su Amazon al prezzo minimo garantito

Tramite Amazon Italia è ora disponibile la prenotazione di Donkey Kong Bananza , il nuovo videogioco per Nintendo Switch 2 previsto per il 16 luglio. Il prezzo è 79,99€, ma come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La prenotazione al prezzo minimo garantito fa sì che, in caso di sconto, questo venga applicato al vostro ordine senza che voi dobbiate eseguire alcuna azione. Al momento della spedizione pagherete il prezzo più basso apparso su Amazon a partire dalla vostra prenotazione.

Che gioco è Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza è un titolo d'azione ed esplorazione 3D (con qualche sezione 2D vecchio stile per i nostalgici). Noi siamo Donkey Kong e possiamo fare a pezzi l'ambiente, scavandoci la nostra strada in modo creativo per cercare oro e le classiche banane. Avremo uno strano amico di pietra a farci compagnia.

In questo videogioco viene proposto un nuovo design per Donkey Kong, che appare ora ancora più espressivo (e con il didietro coperto!). Si tratta di una avventura colorata adatta a tutte le età. È una esclusiva Nintendo Switch 2 e non sarà disponibile su Nintendo Switch 1.