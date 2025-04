Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 24 aprile è disponibile, assieme a un extra

Come ogni giovedì pomeriggio, Epic Games Store ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis per tutti gli utenti. Nello specifico a partire da oggi, 24 aprile, potrete aggiungere alla vostra collezione Chuchel. In aggiunta, potrete riscattare un pacchetto bonus per Albion Online.

Potrete riscattare il regali in questione a questo indirizzo entro una settimana, ovvero da oggi fino alle 16:59 di giovedì 1 maggio. Una volta fatto, saranno aggiunti alla libreria e saranno vostri per sempre.