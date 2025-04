The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e Clair Obscur: Expedition 33 arrivano su GeForce Now

Tante le novità in arrivo questa settimana per gli abbonati a servizio di cloud gaming di Nvidia GeForce Now, tra le quali The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e Clair Obscur: Expedition 33, che possiamo considerare i due giochi del momento.

In totale i giochi aggiunti sono otto, per la gioia di tutti quelli che stanno imparando ad apprezzare i vantaggi del cloud gaming.