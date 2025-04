Su Steam sono iniziati i saldi della Golden Week di Capcom, da Monster Hunter a Resident Evil

Tra le offerte in evidenza troviamo Dragon's Dogma 2 , che ora è sceso a 37,04 euro con uno sconto del 43%. Resident Evil 4 Remake ora è disponibile a 19,99 euro con il 50% di sconto, mentre la Gold Edition viene proposta a 29,99 euro e include tutti i DLC minori e l'espansione Separate Ways con protagonista Ada Wong. In promozione c'è anche il Resident Evil Remake Trilogy a 49,49 euro, che include i rifacimento del secondo, terzo e quarto capitolo della serie.

La prossima settimana inizierà la Settimana d'Oro giapponese, ovvero il periodo di festività che va dal 29 aprile al 5 maggio. Un'ottima scusa per Capcom per proporre una nuova serie di offerte a tema su Steam , con sconti invitati su tutte le sue serie principali, da Monster Hunter a Resident Evil.

Altre offerte in evidenza

Anche i giochi della serie Monster Hunter sono in offerta, ad eccezione del recente Wilds. Sia Monster Hunter World che Rise sono in promozione a 9,99 euro o a 14,99 euro in bundle con le rispettive espansioni Iceborne e Sunbreak.

Se non vi siete mai avvicinati alla serie potrebbe farvi gola il Monster Hunter Series Pack che include tutti i giochi e le espansioni sopracitate, in aggiunta a Monster Hunter Stories 1 e 2 al prezo di 55,56 euro, con uno sconto del 59% sul totale.

L'Alatreon in Monster Hunter World Iceborne

Tra le promozioni attive troviamo anche Capcom Arcade Stadium Complete Pack a 29,99 euro, Dead Rising Deluxe Remaster a 39,99 euro e Marvel vs Capcom Fighting Collection a 39,99 euro. Trovate il catalogo al completo a questo indirizzo. Tutte le offerte saranno valide fino al 6 maggio.