Un trailer di Monster Hunter Wilds presenta il Festival Fiordanza, con contenuti gratis e a pagamento

Le novità dell'evento stagionale

Per tutta la durata dell'evento il Centro Supremo presenterà decorazioni festive a tema primaverile, sarà possibile mangiare un nuovo pasto stagionale prima di andare a caccia e ottenere del nuovo equipaggiamento speciale (come i due set armatura nell'immagine di copertina), gesti e decorazioni per gli accampamenti mobili e molto altro ancora. Inoltre, i buoni Megafortuna giornalieri saranno raddoppiati, le richieste limitate si aggiorneranno ogni giorno e il Centro Scorte offrirà degli sconti su tutti gli oggetti.

Non solo, torneranno la maggior parte delle missioni evento disponibili in precedenza a cui se ne aggiungeranno delle nuove. In "Figlie di Carababosse" dovremo cacciare 2 Lala Barina per ottenere dei materiali speciali per creare il set armatura Floreale a e l'equipaggiamento per compagni Farfalla F a, mentre in "Immunità" dovremo sconfiggere uno Xu Wu Temprato in cambio di materiali speciali per forgiare dei copricapi speciali come la Benda nera a e un costume per Alma.

In concomitanza con l'inizio dell'evento, Capcom pubblicherà anche il pacchetto DLC a pagamento Fiordanza, che include altri oggetti per la personalizzazione, come ad esempio un costume per Alma, gesti, pose, pendenti per le armi e una bardatura speciale per il Seikret.