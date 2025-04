Clair Obscur: Expedition 33 è in prenotazione per PC Steam: il prezzo è notevole e l'uscita è tra due giorni

Tra soli due giorni sarà possibile iniziare a giocare a Clair Obscur: Expedition 33 , l'intrigante gioco di ruolo a turni con elementi d'azione di produzione francese. Se avete già deciso di giocarvi, allora vi conviene prenotare una copia per PC Steam tramite Instant Gaming, a un prezzo speciale. Potete infatti ottenere una copia di Clair Obscur: Expedition 33 in versione Standard o Deluxe a un prezzo ben più basso di quello ufficiale:

Come funziona la prenotazione di Instant Gaming e che gioco è Clair Obscur: Expedition 33

Una volta che raggiungete il sito, dovrete fare il preordine del videogioco. In pratica, pagherete la cifra indicata immediatamente e poi riceverete il videogioco in formato digitale per PC Steam il gioco dell'uscita. Avete però una assicurazione sul prezzo: se Instant Gaming dovesse far calare il prezzo del videogioco prima del lancio, vi rimborserà in modo automatico i soldi.

La versione Deluxe di Clair Obscur: Expedition 33 include:

Il gioco completo

La collezione "Fiori"

"Clair", un completo personalizzato per Maelle

"Obscur", un completo personalizzato per Gustave

Clair Obscur: Expedition 33 ci porta in un mondo bellissimo da vedere, letteralmente un dipinto creato dalla Pittrice. Anche se è la creatrice di questo mondo, la Pittrice non è gentile con i suoi abitanti e ogni anno si risveglia, dipinge un numero e tutte le persone di quell'età moriranno. Per questo, un gruppo di eroi parte per fermarla e impedirle di dipingere la morte degli abitanti di questo mondo. Questo videogioco a combattimenti a turni, ma li rende più intensi inserendo dei sistemi per fare parate, schivate e contrattacchi in tempo reale, con anche la possibilità di creare combo con precisi ritmi d'attacco e la possibilità di mirare liberamente per colpire i punti deboli dei nemici.