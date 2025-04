Star Wars: Andor 2, la recensione di una stagione che supera ogni aspettativa

Eppure Andor 2 ha ridicolizzato le nostre altissime aspettative , tenendoci aggrappati alla poltrona per dodici episodi in cui la tensione ha raggiunto livelli stellari, raccontandoci Star Wars sul piano più umano e familiare possibile fino a farci scordare che di Star Wars si tratta: forse il più grande pregio, per assurdo, di un'opera televisiva che avvicina la fantascienza a una realtà di resistenza e coraggio più attuale di quanto crediamo. Vi raccontiamo tutto nella nostra recensione senza spoiler.

Mentre guardavamo scorrere i titoli di coda dell'ultimo episodio di Andor - proprio l'ultimo, la serie si conclude con questa seconda stagione - e attaccava l'iconica fanfara di Star Wars, per un momento ci siamo sentiti privilegiati ad aver fatto indirettamente parte di questa storia: quante volte può capitare, nell'arco di una vita, di salire su un picco così alto? E dire che non eravamo sicuri che il team di Tony Gilroy sarebbe riuscito a bissare il successo della prima stagione , non ora che la storia doveva ricollegarsi a un'inevitabile climax che conosciamo troppo bene, dovendo trovare nuovi modi per stupirci.

Una storia universale

Quella raccontata nella seconda stagione di Andor è una storia che dovremmo conoscere molto bene. È la nostra storia, la storia dei nostri nonni o bisnonni, una storia di resilienza e resistenza, di paura e di coraggio, e anche di ingiustizia perché il fine può giustificare i mezzi o forse no, dipende dai punti di vista. Proprio qui sta il cuore pulsante della seconda stagione di Andor, che è una storia di umanità in tutte le sue sfumature, in una galassia lontana lontana che solo pochi romanzi dell'Universo Espanso hanno ritratto nella sua familiare quotidianità tra Fruttivendoli, matrimoni, pranzi con le suocere. È un approccio talmente insolito che a tratti ci si dimentica che stiamo guardando Star Wars, e forse è proprio questo il pregio più grande di Andor: è una storia universale che non ha bisogno di fanservice e ammiccamenti per reggersi sulle sue gambe.

Diego Luna è Cassian Andor in una scena della serie TV.

Che i fratelli Gilroy fossero scrittori di grande talento lo sapevamo già, anche se Andor 2 come la prima stagione è quello che si definirebbe uno "slow burn": se la prende comoda, mette tutte le pedine al loro posto contando sulla pazienza e sull'attenzione dello spettatore, percorrendo una curva ascendente che in alcuni episodi mette anche una forte ansia tanto magistralmente sono gestiti tempi e dialoghi. Ogni parola ha un peso, ogni espressione, ogni movimento. In fondo non conosciamo il destino di nessuno di questi personaggi a parte Cassian Andor e Mon Mothma, quindi sono tutti potenzialmente sacrificabili, specie quelli che non sono ricomparsi in qualche maniera nei film o nelle serie TV cronologicamente successive.

Il merito naturalmente va riconosciuto anche a i registi dei dodici episodi, divisi tra Ariel Kleiman, Janus Metz e Alonso Ruizpalacios, e alla colonna sonora di Brandon Roberts, sempre puntuale, attenta alle scene, perfettamente in sintonia con la sceneggiatura. Nonostante i registi siano tre, Andor mantiene una coerenza stilistica grazie alla suddivisione in archi narrativi che si svolgono ciascuno a un anno di distanza dal precedente, scandendo un preciso conto alla rovescia che conduce alla fatidica battaglia su Scarif di Rogue One.

Denise Gough è l'inarrestabile Dedra Meero.

In questo senso, il primo arco narrativo è probabilmente quello che spiazza di più, apparentemente il più debole dei quattro nella struttura e nella progressione, anche perché nei tre episodi iniziali il protagonista interpretato dal bravissimo Diego Luna ha uno spazio decisamente minore rispetto al resto del cast, impegnato com'è in una sottotrama che in apparenza sembra avere poco senso, quando invece serve a cementificare l'instabilità di una ribellione che non è costituita da una banda di eroi senza macchia e senza paura, ma da schegge impazzite, spaventate e confuse. I primi tre episodi servono a fare il punto sulla situazione, svelandoci com'è cambiata la vita dei vari personaggi nei mesi successivi alla fine della prima stagione: dove sono, cosa fanno e perché lo fanno.

Senza anticiparvi nulla di eclatante, ritroviamo Cassian alle prese con le sue missioni per conto di Luthen Rael mentre l'Alleanza Ribelle prende forma su Yavin, sostenuta dagli sforzi sottobanco di Mon Mothma e Bail Organa. Intanto, l'Impero sta muovendo i suoi passi finali nella costruzione della Morte Nera, nascondendo i suoi piani dietro un famigerato progetto di energia sostenibile che fa capo a Orson Krennic: Ben Mendelsohn torna a interpretare l'insidioso antagonista di Rogue One e, nonostante il suo limitato tempo in scena, riesce a essere, se possibile, ancora più spregevole. Per inciso, il suo ruolo in questo grande disegno è perfettamente comprensibile ma vi suggeriamo la lettura del romanzo Catalizzatore (Catalyst, in lingua originale) che approfondisce la storia della Morte Nera e il suo rapporto con Galen Erso.