Mario Kart World e il bundle con Nintendo Switch 2 sono protagonisti di un trailer

Mancano relativamente poche settimane al lancio di Nintendo Switch 2 e dopo la presentazione ufficiale della console ovviamente la grande N ha messo in moto la macchina del marketing per far conoscere la nuova console a più giocatori possibili.

Ad esempio, nelle scorse ore ha pubblicato un breve trailer promozionale per pubblicizzare il "Mario bundle", che include Nintendo Switch 2 assieme a una copia digitale di Mario Kart World al prezzo di 509,99 euro in Italia.