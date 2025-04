Mario Kart World per Nintendo Switch 2 si è mostrato nel nuovo Direct: ecco tutte le novità annunciate

Sono state mostrate le modalità Gran Premio e Sopravvivenza: la prima è quella classica, incentrata sulla corsa e la classifica in base ai punti guadagnati secondo l'ordine di arrivo, mentre l'altra elimina le ultime posizioni a ogni tappa, finché non resta l'ultimo.

Si è appena svolto il Nintendo Direct dedicato a Mario Kart World , che ha mostrato il nuovo gioco esclusivo per Nintendo Switch 2 in azione oltre ad aver annunciato numerose novità per il titolo in questione, uno dei più attesi per la nuova console.

Nuovi oggetti, meccaniche di gioco e altro

Sono stati inoltre presentati diversi nuovi oggetti e qualche nuova versione di oggetti noti, in grado di introdurre nuove dinamiche nel gameplay.

In particolare, si è parlato dei seguenti:

Guscio moneta (lanciato, semina una scia di monete da raccogliere)

Fiore di ghiaccio (una sorta di arma da fuoco congelante)

Martello (riprendendo la tradizione, viene lanciato a ripetizione piantandosi sulla pista)

Megafungo (ingrandisce personaggio e kart)

Piuma (dal classico Super Mario Kart, consente di fare ampi salti)

Kamek (evoca l'omonima tartaruga magica)

Pallottolo Bill (nuova versione della trasformazione in pallottola)

Fulmine (nuova versione dell'arma di "distruzione di massa")

Tra le funzionalità, è stata mostrata la guida assistita, che replica sostanzialmente quella già presente in Mario Kart 8 Deluxe, con la tipica "antenna" che consente di ottenere accelerazione e sterzo assistiti, e la possibilità di guidare sfruttando il giroscopio dei Joy-Con 2, con tanto di volante apposito in cui possono essere inseriti.

Tra le meccaniche nuove del gameplay è stato svelato il cibo da asporto: in alcuni punti della mappa sono presenti dei ristoranti con "drive-through" dai quali si può prendere del cibo che, utilizzato, sblocca nuovi costumi a tema.

Altre meccaniche di gioco sono poi il salto caricato, che consente diverse evoluzioni e la possibilità di raggiungere nuove zone, e la possibilità di riavvolgere il tempo recuperando così alcuni errori commessi, ma con gli avversari che comunque continueranno ad andare avanti.

Tra le modalità di gioco sono state mostrate le prove a tempo, che consentono di correre da soli per il miglior tempo, la corsa a squadre multiplayer, l'inossidabile battaglia palloncini incentrata sull'uso dei power-up per danneggiare gli avversari, la corsa Acchiappamonete a chi raccoglie più monete e la Corsa Libera che consente di esplorare la mappa senza gara, con la possibilità di prendere parte ad alcune piccole missioni disseminate per i tracciati e utilizzare la modalità Foto.

Viene evidenziato anche il multiplayer in locale che consente ai giocatori di collegare fino a 8 console in locale, mentre per il multiplayer è stata evidenziata la possibilità di vedere la posizione degli amici nella mappa per andarli a incontrare, oltre alla presenza di una lobby interattiva nella quale si prosegue la corsa e ovviamente il supporto per GameChat e Cameraplay.

Mario Kart World sarà disponibile solo su Nintendo Switch 2 come gioco di lancio della nuova console il 5 giugno 2025. Nei giorni scorsi abbiamo visto tutti i personaggi di Mario Kart World confermati finora, oltre ad aver visto il Gran Premio nel lungo video gameplay dalla TreeHouse ufficiale.