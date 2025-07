Mario Kart World supera Death Stranding 2 e si riprende la vetta della classifica inglese

Come ogni settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito in formato fisico, che vede il ritorno di Mario Kart World in prima posizione, dopo aver ceduto la vetta la settimana scorsa a Death Stranding 2: On the Beach.

L'ultima fatica di Hideo Kojima dopo un'ottima partenza è scivolata in terza posizione, dietro a EA Sports FC 25, che invece ha fatto un balzo dall'ottava posizione, forse grazie a qualche offerta particolarmente vantaggiosa per massimizzare le vendite prima del tradizionale annuncio estivo del prossimo episodio.